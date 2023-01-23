ВСУ ликвидировали "вагнеровца" родом из Кривого Рога

Андрей Катрычев родился в городе Кривой рог Днепропетровской области, но воеавал на стороне России.

Ликвидированный оккупант / t.me/OSINTGeorgia

На войне в Украине был ликвидирован уроженец Кривого Роге, который воевал на стороне России.

Оккупанта похоронили 21 января в селе Теги Березовского района ХМАО, сообщил OSINT-эксперт и расследователь Ираклий Комахидзе .

"Андрей Катрычев родился в городе Кривой рог Днепропетровской области Украины. Проживал в селе Теги. С 2019 по 2022 год служил в ОМВД. В 2022 году завербовался в ЧВК "Вагнер" - отметил Комахидзе.

Напомним, ранее украинские защитники ликвидировали 27-летнего сержанта российской оккупационной армии Артема Столбова. До попадания на войну в Украину житель Пермского края практически на всех фотографиях в соцсетях "светился" вечно пьяным. Захватчик воевал против Украины как минимум несколько месяцев и даже успел получить "награду" за убийства украинцев.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Сергея Франка. Захватчик воевал против Украины с июня. "Грузом 200" стал на территории "ЛНР". Российские пропагандисты пишут, что Франко рвался на фронт с первых дней российского вторжения в Украину, но был включен в список с четвертого раза.

Вам может быть интересно: