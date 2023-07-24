ПВО опозорилась: Панцирь-С1 на крыше МО РФ не сбил дрон, летевший за 300 метров

ЗРК "Панцирь-С1", расположенный на крыше штаб-квартиры Минобороны в конце 2022 года, по-прежнему находится там.

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Панцирь-С1 на крыше МО РФ не сбил дрон, летевший за 300 метров / Коллаж: Главред, фото: соцсети

Российский зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1", который оккупанты установили на крыше здания Минобороны государства-террориста, не смог сбить дрон, который атаковал Москву утром 24 июля.

Как сообщает русская служба Радио Свобода, ЗРК "Панцирь-С1", расположенный на крыше штаб-квартиры Минобороны в конце 2022 года, по-прежнему находится там.

Отмечается, что до места удара беспилотника по комплексу зданий российского военного ведомства на Комсомольском проспекте от этой точки – менее 300 метров.

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Панцирь-С1 на крыше МО РФ не сбил дрон, летевший за 300 метров / t.me/radiosvoboda

"Однако никаких свидетельств работы "Панциря" утром в понедельник очевидцы не заметили", - говорится в материале.

Взрывы в Москве 24 июля

Рано утром в понедельник 24 июля в разных районах Москвы раздались громкие взрывы. Город атаковали дроны. Было повреждено здание рядом с Министерством обороны РФ, еще один дрон попал в Московский бизнес-центр.

В Министерстве обороны России заявили, что в атаке дронов на Москву виновата Украина. Город был атакован "двумя летательными аппаратами по объектам на территории города Москвы".

Позже стало известно, что атака дронов на Москву 24 июля была спецоперацией ГУР. Все запущенные разведкой дроны достигли Москвы. Количество беспилотников не уточняется.

После атаки беспилотников заместитель председателя Совбеза РФ, бывший президент Дмитрий Медведев начал нагло угрожать Украине новыми ударами по "нестандартным целям". Он цинично начал рассказывать о том, что украинские военные якобы "не могут добиться успехов в контрнаступлении".

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