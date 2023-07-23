"Вагнеровцы" колоннами прибывают в РБ: в ГУР рассказали, есть ли угроза для Украины

Сейчас ключевым вопросом в контексте присутствия наемников ЧВК "Вагнер" в Беларуси является то, каким будет характер их деятельности на территории РБ.

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"Вагнеровцы" колоннами прибывают в Беларусь / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, Минобороны РФ

В воскресенье, 23 июля, десятая колонна бойцов ЧВК "Вагнера" прибыла в Беларусь. На этот раз "вагнеровцы" выбрали другой маршрут, отличный от предыдущих.

Как сообщает мониторинговая группа "Беларуски Гаюн", в колонне наемников главы ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина не менее 10 единиц техники: КамАЗ тент, несколько "буханок", микроавтобус Volkswagen Transporter, не менее 6 фур.

Отмечается, что у большинства машин номера либо заклеены, либо номерные знаки РФ и так называемых "ЛДНР". К тому же, колонну сопровождает ГАИ РБ.

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По данным представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого, сейчас частные военные наемники компании "Вагнер", которые находятся на территории Беларуси, не представляют прямой угрозы для Украины. Несмотря на это, украинская военная разведка пристально следит за деятельностью "вагнеровцев" в соседнем государстве.

"Наша оценка проста: на сегодняшний день прямой угрозы нет, но мы готовы, мы отслеживаем все, что связано с "Вагнером". Это мощный такой компонент, который участвовал в боевых действиях, подготовлен. Насколько мотивирован? Ну, то, что говорил Пригожин, что "мы больше не будем воевать на территории Украины" – будем иметь надежду, что будет это так. Будем следить, что дальше будет с "Вагнером", потому что это мощный элемент в системе присутствия РФ за рубежом", - отметил Скибицкий в интервью "Мы-Украина".

По его словам, сейчас ключевым вопросом в контексте присутствия наемников ЧВК "Вагнер" в Беларуси является то, каким будет характер их деятельности на территории соседнего государства.

"Необходимо определиться, каков будет характер деятельности "Вагнера" на территории Беларуси. Будет ли это хаб для ротации и для подготовки выполнения своей миссии за рубежом – в Африке, на Ближнем Востоке, потому что больше года не было ротации. Пока "Вагнер" воевал на нашей территории, ротации не проводились. Сейчас пошел этот процесс. Будем наблюдать", - рассказал представитель ГУР.

Скибицкий также отметил, что пребывание "вагнеровцев" на белорусской земле будет сопровождаться мощным информационным шумом, который будет сопровождаться новостями о том, что наемники участвуют в учениях или выступают в качестве инструкторов в подготовке белорусских военных. Однако, как подчеркнул представитель ГУР, к этому массиву информации необходимо подходить взвешенно.

ЧВК Вагнер в Беларуси

Недавно огромная колонна "вагнеровцев" прибыла в Беларусь. Как отметил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, не исключается, что Беларусь может использовать их для провокаций. Пограничники и военные продолжают отслеживать перемещение "вагнеровцев" по Беларуси.

Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал Сергей Наев сказал, что в ВСУ пригрозили ЧВК "Вагнер" и подготовили "подарок" на случай их провокаций из Беларуси. Украинские войска усилили границу с РБ.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, чем опасна ЧВК Вагнер. По его словам, "вагнеровцы" способны устроить провокации у границ Польши и стран Балтии. Там агрессора Россию интересует Сувалкский коридор. В такой ситуации страны Запада должны усилить военную поддержку Киева.

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