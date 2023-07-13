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Боевики ЧВК Вагнер в сопровождении полиции поехали в направлении Москвы

Андрей Ганчук
13 июля 2023, 13:38 обновлено 13 июля, 13:42
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Группировку Вагнер, которая ранее осуществила попытку военного мятежа, сопровождает полиция оккупантов страны-агрессора РФ и автобусы на белорусских номерах.
ЧВК Вагнер
Боевики ЧВК Вагнер уже передали Минобороны РФ свою военную технику / Коллаж: Главред, фото: скриншот соцсети

Боевики ЧВК Вагнер, вероятно, начали передислокацию из полевых лагерей. Их колонна направилась в сопровождении полиции и автобусов на белорусских номерах в направлении Москвы. Они уже передали кадровым российским оккупантам более 2 тысяч единиц боевых машин и вооружений.

Кадры передвижения вагнеровцев опубликовал один из российских военных пропагандистов Саша Коц, который написал, что боевики, судя по всему, передислоцируются из полевых лагерей.

"ЧВК "Вагнер", похоже, начала передислокацию из полевых лагерей. Длинная колонна без тяжелой техники движется по трассе М4 в сторону Москвы в сопровождении полиции", - сказал он.

видео дня

В комментариях к посту пропагандиста отметили, что в колонне Вагнер есть автобусы с номерами из Беларуси, куда они, возможно, могут и отправиться.

Смотрите видео, как ЧВК Вагнер едет без техники в направлении Москвы:

Боевики Вагнер поехали в сторону Москвы
Боевики Вагнер поехали в сторону Москвы "на передислокацию" / Скриншот Главред

ЧВК Вагнер передала свою технику Минобороны оккупантов РФ

Ранее стало известно, что Министерство обороны страны-захватчика России получило от боевиков ЧВК Вагнер более 2 тысяч единиц боевых машин и вооружений. Также мятежники отдали кадровым оккупантам более 2,5 тысяч тонн боеприпасов и примерно 20 тысяч единиц стрелкового оружия.

Военный мятеж Пригожина и ЧВК Вагнер

Главарь боевиков ЧВК Вагнер Евгений Пригожин, у которого длительный конфликт с Министерством обороны оккупантов России в лице министра Сергея Шойгу и главы Генштаба Валерия Герасимова, 23 июня обвинил ведомство агрессора в ракетном/артиллерийском ударе по тыловым позициям вагнеровцев. В отместку Пригожин объявил о походе своей 25-тысячной группировки Вагнер на Москву.

Утром 24 июня ЧВК Вагнер без боя захватила Ростов-на-Дону. Мятежники взяли под свой контроль весь Южный военный округа. Наемникам удалось сбить несколько вертолетов вооруженных сил РФ, которые пытались наносить удары по вагнеровцам.

Колонны Вагнер стремительно двигались в сторону Москвы, но до столицы страны-агрессора России так и не дошли. Пригожин остановил свою ЧВК в результате переговоров с директором Беларуси Лукашенко и главой ФСБ Бортниковым. В результате Пригожина вместе с частью группировки Вагнер отправили в Беларусь.

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