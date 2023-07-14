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"ЧВК "Вагнера" не существует": Путин впервые прокомментировал встречу с вагнеровцами

Алёна Воронина
14 июля 2023, 10:35 обновлено 14 июля, 11:03
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По словам российского диктатора, юридически не закреплено существование такой ЧВК.
Евгений Пригожин, Владимир Путин
Путин впервые прокомментировал встречу с вагнеровцами/ коллаж: Главред, фото: скриншот

Российский диктатор Владимир Путин впервые рассказал, что у него и в самом деле была встреча в Кремлес владельцем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным и вагнеровцами после их вооруженного мятежа.

Об этом он сказал российским пропагандистам. Путин признался, что на встрече было 35 человек, и что он "дал оценку" действиям боевиков ЧВК во время их участия в войне против Украины и во время мятежа 24 июня.

При этом российский диктатор отмечает, что юридически частной военной компании "Вагнера" не существует, потому что в стране-агрессоре России нет соответствующего закона.

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"Ну, так ЧВК "Вагнер" не существует! У нас же нет закона о частных военных организациях! Просто не существует! То есть если нет закона, то нет и ЧВК. Группа есть, но юридически не существует", – отметил Путин.

Глава Кремля сказал, что реальная легализация ЧВК – это якобы отдельный вопрос, который еще нужно обсуждать в Госдуме.

При этом Путин также отметил, якобы он предлагал вагнеровцам "несколько вариантов трудоустройства". Один из них предусматривал деятельность "под руководством их непосредственного командира с позывным Седой". Диктатор РФ говорит, якобы большинство присутствующих на встрече кивали в знак согласия, однако Пригожин ответил, что "ребята не согласны".

Военный мятеж Пригожина в РФ

Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в том, что она нанесла удары по тыловым лагерям его наемников. В результате якобы "погибло огромное количество солдат". Главарь вагнеровцев назвал военное руководство страны-агрессора России злом и заявил, что оно "должно быть остановлено", после этого стало известно, что Пригожин устраивает госпереворот в РФ.

Утром 24 июня Пригожин захватил военные объекты Ростова. Вагнеровцы сбили за ночь 3 вертолета российских окупантов. Позже ЧВК "Вагнера" захватила и Воронеж. Далее Пригожин пошел со своей армией в наступление на Москву. Но потом стало известно, что Пригожин остановил наступление на Москву и разворачивает колонны "вагнеровцев". Он оправдал это тем, что якобы "не хотел проливать русскую кровь".

После этого французское издание Libération со ссылкой на западную разведку сообщило, что Путин вызвал Пригожина в Кремль "на ковер" после провала мятежа. По их информации, Пригожина вместе с другими командирами "вагнеровцев" якобы вызвали в Кремль еще 1 июля. Помимо Путина, главарь ЧВК "Вагнера" встретился с директором Росгвардии Виктором Златовым и руководителем российской разведки Сергеем Нарышкиным.

Позже в Кремле раскрыли детали этой встречи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что диктатор Путин встречался с командирами и руководством ЧВК "Вагнер" в Кремле 29 июня. Во время встречи диктатора и Пригожина были обсуждены события, произошедшие 24 июня, когда ЧВК "Вагнер" попытался осуществить вооруженный мятеж в России.

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новости России Владимир Путин Евгений Пригожин ЧВК Вагнера
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