В Кривом Роге попадание: оккупанты ударили по коммунальному предприятию

Коммунальное предприятие подверглось сильным разрушениям. В городе также задело транспортное предприятие и два жилых дома. Пострадал 56-летний мужчина.

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Последствия удара оккупантов по Кривому Рогу 14 июля/ коллаж: Главред, фото: Днепропетровская ОВА

Российские оккупанты во время атаки на Кривой Рог в ночь на 14 июля попали в коммунальное предприятие. На его территории одно административное здание было уничтожено, еще три – изуродованы.

Кроме этого, была избита спецтехника. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

Во время атаки захватчиков в городе также задело транспортное предприятие и два двухэтажных жилых дома.

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Пострадал 56-летний мужчина. Он будет проходить лечение дома.

В ОВА отметили, что украинские воины из воздушного командования "Восток" сбили 6 вражеских "Шахедов" в Днепропетровской области за эту ночь. Но все воздушные цели ликвидировать не удалось, после этого в Кривом Роге были зафиксированы прилеты.

Напомним, РФ в ночь на 14 июля в грозу атаковала Украину, в Одесской области и в Кривом Роге прогремели взрывы. В Украине объявлялась угроза применения оккупантами баллистического вооружения. Юг государства был атакован дронами, которые пришлось сбивать во время грозы.

Атака оккупантов на Украину 13 июля

Напомним, российские оккупанты также атаковали Украину ракетами и дронами в минувшую ночь, 13 июля. В Киеве были повреждены многоэтажки из-за вражеских дронов. В Соломенском, Шевченковском, Подольском и Дарницком районах прогремели взрывы. Обломки повредили жилые дома в некоторых районах столицы. Погиб человек, были пострадавшие.

Позже в КМВА уточнили, что в Киеве были двое травмированных в Дарницком районе - 19-летняя девушка и 23-летний парень. Их госпитализировали в больницу с осколочными ранениями стеклом. Сейчас они находятся в удовлетворительном состоянии.

Страна-оккупант Россия ночью 13 июля осуществила комбинированную атаку территории Украины. На западную часть страны летели ракеты "Калибр", Киев был атакован беспилотниками Shahed. Взрывы прогремели в Хмельницкой, Николаевской, Полтавской, Кировоградской и других городах и регионах.

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