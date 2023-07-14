Байден вынес Путину вердикт: проиграл Украине, которая вступит в НАТО

Директор страны-агрессора России Владимир Путин в один момент решит, что война против Украины не в интересах Москвы, считает президент США Джо Байден.

https://glavred.info/world/bayden-vynes-putinu-verdikt-proigral-ukraine-kotoraya-vstupit-v-nato-10485571.html Ссылка скопирована

У Путина нет шансов выиграть войну против Украины - Байден / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот YouTube

Глава государства-оккупанта России Владимир Путин не сможет выиграть развязанную им полномасштабную войну против Украины. В определенный момент он решит, что война не отвечает интересам Москвы. Украина же вступит в Североатлантический альянс. Об этом заявил президент США Джо Байден.

Как сообщает DW, в ходе встречи со своим финским коллегой Саули Ниинисте в четверг, 14 июля, он сказал, что у Путина нет шансов на победу в войне с Украиной.

"Путин уже проиграл войну. У него нет шансов выиграть войну в Украине", - отметил Байден.

видео дня

Также глава Белого дома добавил, что Украина вступит в НАТО, а Путин в итоге примет решение, согласно которому продолжение военных действий не отвечает интересам России.

В то же время американский президент полагает, что евроатлантическая интеграция Киева вряд ли возможна, пока идет война с РФ.

"Никто не может вступить в НАТО, пока идет война", – добавил президент США.

Вступление Украины в НАТО

Страны Североатлантического альянса на саммите в Вильнюсе 11-12 июля приняли решение, согласно которому Украина получит возможность вступить в НАТО в обход механизма, предусматривающего выполнение Плана действий по членству в блоке. По словам генерального секретаря организации Йенса Столтенберга, Украина вступит в НАТО, если будет выполнен ряд условий.

Президент Владимир Зеленский полагает, что Украина интегрируется в НАТО по завершению войны с агрессором Россией. По словам главы государства, Альянс должен быть заинтересован во вступлении Украины в блок не меньше, чем сам Киев.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что Украину пока не могут пригласить в НАТО. С точки зрения Блинкена, такой возможности нет до тех пор, пока идет война со страной-оккупантом Россией. При этом Запад поможет Киеву приблизиться к стандартам НАТО.

Другие новости: