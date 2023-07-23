Украина получит истребители F-16 через несколько месяцев - Блинкен

По словам главы Госдепартамента, даже если бы решение по F-16 приняли завтра, прошло бы несколько месяцев, прежде чем их начали применять.

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Блинкен заявил, что через несколько месяцев Украина получит истребители F-16 / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Через несколько месяцев Вооруженные силы Украины наконец-то получат желанные американские истребители F-16. Об этом сообщил глава Государственного департамента США Энтони Блинкен в интервью CNN.

По словам главы Госдепартамента, даже если бы решение по F-16 приняли завтра, прошло бы несколько месяцев, прежде чем их начали применять.

"Дело не только в самом оборудовании. Это обучение. Это обслуживание. Это возможность использовать его в общевойсковых операциях. Все это требует времени", - заметил Блинкен.

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На уточняющий вопрос о том, считает ли он, что Украина получит американские истребители, госсекретарь дал утвердительный ответ.

"Думаю, да. Важно сфокусироваться на том, чтобы когда они их получат, они были должным образом подготовлены, могли обслуживать эти самолеты и разумно применять их", - подчеркнул он.

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Передача Украине самолетов F-16

Недавно советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты не будут откладывать обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Он сообщил, что Байден одобрил тренировку украинских пилотов на F-16.

Как отметил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, Украина получит F-16 до конца 2023 года. В то же время он подчеркнул, что самолеты не смогут кардинально изменить ситуацию на поле боя. Поставки самолетов будут эффективны только в комплексе с другим оружием, которое необходимо для ВСУ.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко подчеркнул, что самолеты F-16 - не панацея от ракет РФ. По его словам, нашему государству нужны не только самолеты F-16, но и специальная ракетная программа с радиусом и дальностью поражения ракет от 500 до 1000 километров.

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