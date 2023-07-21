Путин боится, что более 100 истребителей НАТО атакуют Черноморский флот РФ – Bild

Угрозы диктатора РФ относительно блокады судоходства в Черном море – блеф. Он рассчитывает лишь на то, что Запад молча "проглотит" морскую блокаду портов.

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Путин считает, что Запад молча "проглотит" морскую блокаду портов/ коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скрин

Страна-агрессор Россия не решится осуществить свою угрозу и напрямую атаковать иностранные торговые суда в Черном море. РФ рассчитывает, что суда не будут двигаться в украинские порты уже из-за самой угрозы применения силы со стороны страны-оккупанта.

Об этом сказал итальянский военный эксперт Томас Тейнер в интервью Bild. Он отмечает, что страховые компании могут отозвать суда уже из-за самой угрозы РФ.

"Простая угроза того, что Россия может атаковать гражданские суда, заставит все страховые компании отозвать покрытие судов, которые захотят зайти в Одессу", – отметил Тейнер.

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В то же время он подчеркнул, что Черноморский флот РФ не сможет противостоять НАТО, если такое противостояние возникнет, ведь он оснащен преимущественно советским хламом. Тейнер отметил, что лучшими российскими кораблями являются два фрегата проекта 11356 ("Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен") и четыре подводные лодки улучшенного проекта 877 "Палтус".

По словам Тейнера, Путин предполагает, что Запад не будет реагировать военным путем на незаконную морскую блокаду, которую хочет устроить РФ.

Также он добавил, что в случае, если Россия обстреляет корабль Североатлантического альянса, то более 100 истребителей НАТО атакуют небольшой и технологически отсталый Черноморский флот и полностью его уничтожат.

"Все российские корабли будут потоплены, все базы Черноморского флота стерты с лица земли, а российские войска в Крыму уничтожены. Путин это знает. Он блефует и выиграет, если Запад снова отступит", – подытожил военный эксперт.

РФ угрожает судоходству в Черном море

Напомним, 17 июля стало известно, что Россия вышла из зернового соглашения в одностороннем порядке. При этом в РФ заявили, якобы "немедленно вернутся к соглашению, как только часть договоренности, касающаяся Москвы, будет выполнена".

19 июля стало известно, что РФ угрожает всем судам, которые будут направляться в порты Украины с 20 июля. В России заявили, что с 00:00 20 июля будут рассматривать все суда, которые будут следовать в черноморские порты Украины, как потенциальных перевозчиков грузов военного назначения.

После этого Минобороны Украины ответило на угрозы РФ топить корабли. В украинском оборонном ведомстве заявили о зеркальном ответе. С 21 июля Украина будет считать все корабли, следующие в российские порты и порты на оккупированных территориях, перевозящими военные грузы.

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