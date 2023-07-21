Соратник Гиркина: в Москве у здания суда задержали бывшего 'губернатора ДНР'

Этому предшествовал одиночный пикет Губарева с плакатом "Свободу Стрелкову".

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В Москве у здания суда задержали бывшего "губернатора ДНР" / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В пятницу, 21 июля, у здания Мещанского суда Москвы задержали бывшего главаря "ДНР" Павла Губарева, который является ближайшим соратником Игоря Стрелкова (Гиркина).

Русские Telegram-каналы публикуют кадры с места инцидента. На видео можно увидеть, как военный преступник собирал митинг рядом со зданием суда.

Вокруг Губарева скопились десятки людей, держа плакаты и скандируя лозунг "Свободу Стрелкову". В это время соратник Гиркина выступал с микрофоном перед толпой людей, но его речь прервали силовики.

видео дня

Правоохранители страны-агрессора сопроводили Губарева к полицейской машине и увезли.

Стоит заметить, что ранее Губарев был так называемым "народным губернатором "ДНР".

Смотрите видео в нашем телеграмм-канале, как в Москве задержали Губарева:

В Москве у здания суда задержали бывшего "губернатора ДНР" / скриншот

Задержание и арест Стрелкова-Гиркина

Бывший так называемый "министр обороны " российских террористов "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин 21 июля был задержан в Москве. В его квартире силовики провели обыски. По словам жены Гиркина, ему инкриминируют терроризм.

Позже стало известно, что Гиркина задержали после доноса, который написал бывший депутат из Ярославля, вагнеровец Дмитрий Петровский.

По мнению пропагандистов России, есть несколько версий, за что задержали Гиркина. В частности, Гиркин много критиковал российские власти и говорил, что в России уже началась смута. Он призвал Путина провести новую мобилизацию.

Недавно стало известно, что Игорь Гиркин-Стрелков арестован на 2 месяца – до 18 сентября. Его обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности с помощью интернета. Гиркину грозит до 5 лет тюрьмы. Его арестовали после того, как он резко высказался в адрес директора страны-агрессора России Владимира Путина.

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