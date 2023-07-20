'Скоро все увидим': в РДК заинтриговали новостью о новом рейде в Россию

Руководитель штаба РДК подчеркнул, что в разработке сейчас есть несколько операций. Часть из них – это территория РФ, часть – операции на фронте.

https://glavred.info/world/skoro-vse-uvidim-v-rdk-zaintrigovali-novostyu-o-novom-reyde-v-rossiyu-10487263.html Ссылка скопирована

В РДК заинтриговали новостью о новом рейде в Россию / Коллаж: Главред, фото: скриншот из соцсетей

Российский добровольческий корпус готовит несколько операций на территории страны-агрессора России, а также на фронте. Сейчас большая часть бойцов добровольческого формирования находится именно в зоне боевых действий. Об этом рассказал руководитель штаба РДК Александр "Фортуна" в комментарии 24 каналу.

"В разработке несколько операций. Часть из них – это территория России, часть – операции на фронте. Я думаю, что скоро все увидим. Сегодня бойцы РДК находятся в основном на фронте, мы никуда не идем. У нас всегда есть определенное количество людей, групп, которые работают на каком-то из направлений", - отметил "Фортуна".

По его словам, на южном направлении РДК имеет значительные задачи, которые надо выполнить. Сейчас также большое количество бойцов начинает проходить курс молодого бойца, проходят проверки и тренировки.

видео дня

"Чтобы успешно осуществлять операции на территории России, мы после каждой операции делаем определенные выводы для себя и стараемся каждую следующую подготовить лучше технически и с военной точки зрения. Сейчас у нас люди, которые готовятся к следующим операциям, проходят специальные тренировки, - сказал руководитель штаба РДК.

Он отметил, что сейчас в серой зоне расположен город Шебекино Белгородской области и населенные пункты к югу от него.

"Я бы не сказал, что мы на 100% контролируем. То есть это будет называться большой серой зоной, но в большей степени под контролем РДК. Это Шебекино и все, что на юг", - пояснил "Фортуна".

Военные операции добровольцев России в Белгородской области

Как сообщал Главред, добровольческие батальоны российский добровольческий корпус и Легион Свобода России в мае-июне проводили в Белгородской области операцию, направленную на демилитаризацию региона. Русские и польские добровольцы зашли в Шебекино, где вели бои.

Впоследствии ополченцы прорвались на Белгородщине. Они удерживали серую зону на Белгородчине размером более 10 квадратных километров. Российские силовые структуры временно теряли контроль над границей с Украиной на данном участке фронта.

Недавно бойцы Легиона Свободы анонсировали новый рейд в РФ. Как отметил представитель ЛСР с позывным "Цезарь", ополченцы Легиона Свобода России готовят для Кремля сюрприз и собираются уже в следующем месяце провести еще одну военную операцию на территории страны-агрессора РФ. Далее планируется еще две операции, а также освобождение русских земель от правящего режима.

Вас может заинтересовать: