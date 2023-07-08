"Будет еще один сюрприз": бойцы Легиона Свободы анонсировали новый рейд в РФ

Ополченцы намерены провести 3-5 операцию на территории страны-агрессора России, чтобы освободить ее от кремлевского режима, сказал Цезарь.

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Ополченцы намерены освободить всю Россию - Цезарь / Коллаж: Главред, фото: соцсети, УНИАН

Ополченцы Легиона Свобода России готовят для Кремля сюрприз и собираются уже в следующем месяце провести еще одну военную операцию на территории страны-агрессора РФ. Далее планируется еще две операции, а также освобождение российских земель от правящего режима. Об этом заявил представитель ЛСР под позывным Цезарь.

Как сообщает The Guardian, он рассказал о том, что добровольцы намерены провести еще один рейд в РФ и планируют с выгодой использовать беспорядок в Кремле, который образовался после мятежа Пригожина.

По словам бойца, операция ожидается уже в следующем месяце. Далее ополченцы планируют дополнительные военные мероприятия.

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"В следующем месяце или около того будет еще один сюрприз. Это будет наша третья операция. После этого будет четвертая и пятая. У нас амбициозные планы. Мы хотим освободить всю нашу территорию", - подчеркнул Цезарь.

Военные операции добровольцев России в Белгородской области

Добровольческие батальоны Русский добровольческий корпус и Легион Свобода России в мае-июне проводили в Белгородской области операцию, направленную на демилитаризацию региона. Они вели бои в Шебеинском районе.

Ополченцы удерживали серую зону на Белгородчине размером более 10 квадратных километров. Российские силовые структуры временно теряли контроль над границей с Украиной на данном участке фронта.

В американском Институте изучения войны полагали, что в Кремле не знают, как реагировать на события в Белгородской области. В информационном пространстве страны-агрессора РФ царили хаос, паника и критика федерального центра.

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