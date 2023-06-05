В Кремле не знают, как реагировать на рейды на Белгородщине, растет паника - ISW

Руководство России еще не решило, как реагировать на ограниченные трансграничные рейды проукраинских повстанцев в Белгородской области.

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Минобороны РФ и Гладков не согласовывают свои ответы на действия РДК и ЛСР / Коллаж: Главред, фото: Telegram

Операция подразделений Русского добровольческого корпуса (РДК) и легиона Свобода России (ЛСР) в Белгородской области РФ демонстрирует отсутствие у Кремля понимания, как реагировать на ситуацию. Это вызывает в информпространстве страны-агрессора хаос, рост волнений и критику в адрес Москвы. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

Эксперты ISW отмечают, что противоречащие друг другу сообщения от официальных российских источников о ситуации в Белгородской области и очевидное личное решение губернатора региона Вячеслава Гладкова отреагировать на РДК и ЛСР позволяют предположить, что руководство России еще не решило, как реагировать на такие ограниченные трансграничные рейды, а Минобороны РФ и Гладков не согласовывают свои ответы.

"Реакция России в основном была сосредоточена на информационном воздействии, и нет никаких признаков того, что российское руководство установило более широкую политику предотвращения дальнейших ограниченных рейдов в приграничные области России", - говорится в отчете.

Также пока неясно, организуют ли российские власти эвакуацию жителей Белгородской области.

Так, боец РДК заявил 4 июня, что власти Белгородской области не организовали объявленные мероприятия по эвакуации в районе Шебекино, и российские граждане в основном бежали по собственному желанию, оставив многие населенные пункты в полузаброшенном состоянии.

В то же время Гладков утверждал, что 4000 жителей этого района в настоящее время находятся в пунктах временного размещения в связи с эвакуацией.

При этом ограниченные рейды и пограничные обстрелы Белгородской области все чаще становятся предметом критики в адрес российского военного руководства.

Так, основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин продолжал использовать ситуацию в Белгородской области для критики Минобороны РФ 3 и 4 июня, особо указав на отсутствие реакции со стороны главы ведомства Сергея Шойгу, генерал-полковника Александра Лапина и начальника Генерального штаба РФ генерала Валерия Герасимова.

Бывший российский офицер и ярый ультранационалист Игорь Гиркин утверждал, что Кремль не может ничего сделать с ситуацией в Белгородской области, не прибегая к значительному отвлечению ресурсов, которое, вероятно, приведет к операции по истощению, напоминающей штурмы Бахмута.

Русские и польские добровольцы зашли в Шебекино

4 июня участники организаций Русский добровольческий корпус и Легион Свобода России заявили, что заходят в пригороды населенного пункта Шебекино, который расположен в Белгородской области страны-агрессора РФ. Члены РДК сообщили, что заходят в пригород с боями.

Также Русский добровольческий корпус и Легион Свобода России опубликовали заявление, в котором сообщили о том, что в Белгородской области взяли в плен военных страны-агрессора РФ. Ополченцы предложили губернатору Белгородщины Вячеславу Гладкову, чтобы он приехал в Новую Таволжанку на переговоры и пообещали передать ему двух пленных.

Гладков не пришел на разговор с РДК и ЛСР. Ополченцы пришли к выводу, согласно которому с властями общаться бессмысленно. Пленных они передали Украине.

Смотрите видео - Бывший советник ОПУ Алексей Арестович рассказал, как обстоят дела в Шебекино Белгородской области:

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