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Самолеты F-16 – не панацея от ракет РФ, надо бить по заводам и базам – Мусиенко

Алёна Воронина
21 июля 2023, 04:30
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Украине будет недостаточно таких западных истребителей, чтобы защититься от ракетных ударов врага. Нужна специальная ракетная программа.
Истребитель F-16, Александр Мусиенко
Самолеты F-16 полностью не защитят Украину от ракет РФ, отмечает Мусиенко/ коллаж: Главред, фото: Википедия, скрин

Когда Украина получит от Запада истребители F-16, это усилит нашу противовоздушную оборону, но не будет гарантировать 100% неуязвимость нашего государства от российских атак. Сейчас украинские средства ПВО даже без западных самолетов показывают достаточно серьезный результат.

Нашему государству нужны не только самолеты F-16, но и специальная ракетная программа с радиусом и дальностью поражения ракет от 500 до 1000 километров. Об этом сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью Главреду.

"Понимаете, всё равно F-16 как средство противовоздушной обороны – это борьба с последствиями. Вот выпустили русские ракеты, наши их перехватили и сбили. Наша авиация и сейчас это делает – там, где достают наши МиГи, они этим занимаются", – объяснил Мусиенко.

Украина должна иметь возможность бить на расстояние от 500 до 1000 километров, чтобы уничтожать не только уже выпущенные по нашей территории российские ракеты, но и заводы, где эти ракеты изготавливаются, и базы, где они хранятся.

"Влияет ли это (получение Украиной истребителей F-16 – ред.) на производство ракет в России? Нет. Влияет ли это на их способность совершать атаки в будущем? Нет. Поэтому наша цель, кроме того, что мы дождемся F-16, которые помогут нам во время контрнаступления – это ракетная программа с радиусом и дальностью поражения ракет от 500 до 1000 километров", – отметил эксперт.

Способность бить по заводам и складам ракет дала бы Украине большую степень защищенности.

"Для того, чтобы мы смогли нанести на карту точку какого-то военного российского завода, который производит какие-то комплектующие для ракет. Или если мы нашли, скажем, какое-то хранилище или базу, где могут храниться эти ракеты и средства, и имели возможность уничтожить ракеты и определенные предприятия. Тогда мы можем говорить о том, что это будет гарантировать высший уровень защищенности и нашей безопасности", – подчеркнул Мусиенко.

К тому времени Украина будет работать над тем, чтобы укрепить свою противовоздушную оборону. Но риски российских атак будут постоянно сохраняться.

"Пока не наступит то состояние, когда можно будет сказать, что война завершилась, и мы вышли на какие-то более или менее мирные условия жизни", – подытожил эксперт.

Смотрите видео интервью Александра Мусиенко Главреду об обстрелах РФ осенью:

Кто такой Александр Мусиенко

Александр Мусиенко – блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Возможность получения Украиной самолетов F-16

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что 11 стран сформировали коалицию для обучения украинских пилотов на F-16.Эти страны вместе с Украиной подписали меморандум, который определяет условия обучения украинских пилотов на этих истребителях.

После этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина может получить первые F-16 в марте 2024 года. Обучение украинских пилотов планируют начать уже в августе-сентябре этого года.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты не будут откладывать обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Он сообщил, что Байден одобрил тренировки украинских пилотов на F-16.

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