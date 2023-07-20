"Будут катастрофические последствия для РФ": Данилов пообещал оккупантам "сюрпризы"

В ответ на обстрелы российскими захватчиками мирных городов и убийство гражданских, оккупантов ждут "неприятные сюрпризы".

https://glavred.info/ukraine/budut-katastroficheskie-posledstviya-dlya-rf-danilov-poobeshchal-okkupantam-syurprizy-10487176.html Ссылка скопирована

Данилов пообещал оккупантам "сюрпризы"/ коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр имени Константина Пестушка, скрин

Украинские военные увеличат количество и масштабы ударов по российским оккупантам на фронте за атаки захватчиков на мирное население.

Стране-агрессору России не удастся запугать украинцев – такие попытки будут иметь противоположный эффект. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter.

видео дня

"Ответ Украины на ракетные обстрелы мирных городов и убийство гражданских один – это увеличение количества и масштабов ударов СОУ (Сил обороны Украины – ред.) по оккупационным войскам. Украина уже давно собрала в кучу все "красные линии" Путина, свила из них веревку, на которой повесит российский имперский труп", – подчеркнул Данилов.

Он отметил, что попытка России запугать Украину обернется для страны-агрессора катастрофическими последствиями.

"Попытки запугать имеют противоположный эффект и катастрофические последствия для рф. Оккупантов ожидает много неприятных сюрпризов и приветов – не только от армии дронов, но и от флота дронов", – предупредил секретарь СНБО.

В то же время Данилов также добавил предупреждение для пророссийских политиков.

"Одесским политикам бывшей Партии регионов и ОПЗЖ самое время объяснить, как их ползание по кремлевскому коврику привело в Одессу "русский мир" и сколько крови это стоило", – отметил он.

Атаки РФ на Украину ракетами и дронами

В ночь на четверг, 20 июля, РФ ударила по Одессе противокорабельными ракетами. В результате российской атаки в центре Одессы вспыхнул пожар на площади 300 квадратных метров. Есть разрушения. Погиб человек – 21-летний охранник.

Также в ту же ночь в Николаеве прогремели мощные взрывы, есть жертвы. Российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Николаева. В результате ракетного удара пострадали 19 человек, среди них пятеро детей. Из-под завалов по состоянию на это время достали тела двух погибших – мужа и жены.

Эксперт раскрыл, для чего россияне накапливают ракеты. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, что каких-то особых изменений в тактике обстрелов ждать не стоит. То есть возможно усиление в сторону применения дронов, но время от времени с ракетными обстрелами. Но, возможно, не такими залпами, как это было в прошлом году.

Читайте также: