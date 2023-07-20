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Затишье на фронте или приятные новости: эксперт назвал 2 сценария событий на осень

Алёна Воронина
20 июля 2023, 15:00 обновлено 20 июля, 15:04
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Если будет реализован пессимистический сценарий, то РФ с помощью обстрелов сможет устраивать в Украине блэкауты.
Александр Мусиенко, украинские военные
Мусиенко назвал два сценария событий на осень/ коллаж: Главред, фото: скрин, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Если страна-агрессор Россия будет продолжать постоянные обстрелы Украины, то осенью события в нашем государстве могут развиваться по одному из двух сценариев. В случае пессимистического варианта украинцам грозят блэкауты, которые могут длиться от нескольких дней до нескольких недель. Если же всё пойдет по оптимистическому сценарию, то российским оккупантам не удастся достичь целей, которых они хотят добиться такими обстрелами.

Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью Главреду. Он отмечает, что РФ хочет устроить блэкауты в первую очередь для того, чтобы деморализовать всех украинцев и повлиять на моральное состояние украинских военных на фронте.

"Пессимистические варианты – это то, что им удастся довести наши объекты энергетики инфраструктуры до того состояния, что у нас могут быть блэкауты от нескольких дней до нескольких недель, и ситуация будет катастрофической. К тому же, это сыграет на деморализацию украинского населения, и, как следствие, поскольку у наших граждан родственники на передовой, это будет влиять и на настроения непосредственно на фронте", – отметил Мусиенко.

По его словам, как следствие такой деморализации на некоторое время может наступить затишье в войне. Но затишье не будет означать поражение.

В то же время эксперт подчеркивает, что он больше склоняется к оптимистическому сценарию, который предполагает, что стране-агрессору России не удастся достичь своих целей этими обстрелами.

"Оптимистичный сценарий (и я больше склоняюсь к нему) – России не удастся достичь целей и задач, которые они ставят перед собой для создания нам Зомби Апокалипсиса или Зомбиленда. Хотя бы потому, что наша противовоздушная оборона тоже укрепляется. И, как бы там ни было, и будет укрепляться – именно над этим продолжается постоянная работа с партнерами", – сказал эксперт.

Он подчеркнул, что способности РФ не выросли по сравнению с прошлым годом – они остались на том же уровне, если не уменьшились.

"Поэтому я думаю, что мы отобьемся, и по состоянию на осень у нас будут приятные новости с фронта, которые будут вселять надежду, оптимизм и поднимать наш боевой дух. И, в конце концов, врагу не удастся сыграть на нашей деморализации в этом смысле", – подчеркнул Мусиенко.

Смотрите видео интервью Александра Мусиенко Главреду об обстрелах РФ осенью:

Кто такой Александр Мусиенко

Александр Мусиенко – блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Атаки России на Украину ракетами и дронами

В ночь на 20 июля РФ ударила по Одессе противокорабельными ракетами. В результате российской атаки в центре Одессы вспыхнул пожар на площади 300 квадратных метров. Есть разрушения. Погиб человек – 21-летний охранник.

Также в ночь на 20 июля в Николаеве прогремели мощные взрывы, есть жертвы. Российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Николаева. В результате ракетного удара пострадали 19 человек, среди них пятеро детей.

Полковник, представитель Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат рассказал о комбинированных атаках россиян. Во время массированной атаки по Украине в ночь на четверг, 20 июля, российские войска использовали ракеты "Искандер-К". Во время обстрела 19 июля они не применялись.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы оккупантами юга Украины и заявил, что "ракеты государства-зла не сильнее нашей воли". Он добавил, что Украина выстоит против ударов "российского зла", и поблагодарил всех, кто причастен к защите и восстановлению государства.

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