'Не спешили спасать': установили личность пилота Су-25, который разбился в Азовском море

Стала известна личность летчика Су-25, который приводнился в Краснодарском крае.

https://glavred.info/world/ne-pospishali-ryatuvati-vstanovili-osobu-pilota-su-25-yakiy-rozbivsya-v-azovskomu-mori-10487092.html Ссылка скопирована

В Краснодарском крае разбился летчик СУ-25 / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, t.me/OSINTGeorgia

На канале соучредителя международного волонтерского сообщества InformNapalm сообщили, что установили личность российского летчика, который разбилася в катастрофе на Су-25 в Краснодарском крае.

Как сообщил OSINT-расследователь Иракли Комахидзе в своем Telegram-канале, что погибшим оказался 27-летний Тимур Хисматуллин из Татарстана. Оккупант чуть больше недели назад отпраздновал день рождения, а после полетел в "тренировочный полет", упал с самолетом в Азовское море и умер, поскольку его не спешили спасать.

"Названа личность налетчика Су-25, который приводнился в Краснодарском крае. 17 июля при проведении тренировочного полета в акватории Азовского моря зажмурился молодой налетчик СУ-25 Хисматуллин Тимур Саматович из Татарстана", - говорится в заметке.

видео дня

Идентифицирована личность летчика Су-25, разбившегося в Краснодарском крае / фото: t.me/OSINTGeorgia

Российские СМИ, пишущие некрологи об оккупанте, сообщают, что из-за "технической неисправности" Су-25, которым управлял Хисматуллин, упал в море возле Ейска. Сам пилот успел катапультироваться и тонул, пока россияне, отдыхающие на берегу, радовались тому, что успели снять момент падения и не подумали броситься на помощь тонувшему у них на глазах оккупанту, передает Obozrevatel.

"Военный провел под водой десять минут - у него не открылся спасательный жилет, и он тонул, пока его не вытащили из воды Кубанские рыбаки. Летчика пытались реанимировать примерно 15 минут, но безуспешно", - пишут пропагандисты "Лента.ру".

Российские авиакатастрофы

Напомним, что в России плюхнулся в море штурмовик Су-25. Русские стояли и снимали на видео, как падает российский штурмовик. Пилот штурмовика Су-25 погиб.

В России разбился и сгорел военный вертолет с экипажем. Вертолет врезался в строительный вагончик, перевернулся на бок и полностью сгорел на посадочной полосе. Трое членов экипажа успели покинуть салон до начала пожара.

В Ростовской области упал военный самолет Су-25, который летел бомбить Украину. Он потерпел крушение в поле в районе хутора Рогалик Миллеровского района Ростовской области. Кроме того, в Ростовской области упал неизвестный летательный аппарат

Больше интересных новостей: