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В России плюхнулся в море штурмовик Су-25: россияне стояли с открытыми ртами

Мария Тупик
17 июля 2023, 16:45 обновлено 17 июля, 17:07
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Российские СМИ сообщают, что пилот штурмовика Су-25 погиб на месте.
Рухнул штурмовик СУ-25 в РФ
Рухнул штурмовик СУ-25 в РФ / Коллаж Главред, фото скриншот с видео, Baza

В Краснодарском крае в районе города Ейск 17 июля упал военный российский самолет Су-25.

Отмечается, что пилота нашли, он в тяжелом состоянии. Его вытащили из воды на берег и оказывали первую помощь. Пилота реанимировали, у него были сломаны обе ноги, а также он наглотался воды.

Telegram-каналы сообщают, что штурмовик Су-25 мог совершать тренировочный полет и упал недалеко от аэродрома.

видео дня

Отметим, Ейск находится на противоположном берегу Таганрогского залива (Азовское море) от оккупированного Мариуполя.

Telegram-канал Baza пишет, что пилот штурмовика Су-25 погиб.

Россияне стояли и снимали на видео, как падает российский штурмовик.

Россияне стояли снимали, как падает штурмовик Су-25
Россияне стояли снимали, как падает штурмовик Су-25 / скриншот

Смотрите видео, как россияне снимали падание штурмовика СУ-25:

Россияне смотрели, как в море падает штурмовик
Россияне смотрели, как в море падает штурмовик / скриншот

Смотрите видео, как россияне смотрели падание СУ-25:

Самолет Су-25

Су-25 — одноместный бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий днем и ночью при визуальной видимости цели, а также уничтожение объектов с заданными координатами в случае летной погоды.

Объектом поражения могут быть наземные и надводные цели, а также маловысотные воздушные, медленные цели.

Примерная стоимость такого штурмовика равна 11 млн долларов.

Сбитие Су-25 под Мелитополем

Бойцы Национальной гвардии Украины успешно сбили два российские боевые самолеты Су-25 над временно оккупированным Мелитополем в Запорожской области.

Также Главред рассказывал, что в Брянской области всего за несколько часов были сбиты вертолеты Ми-8, Ми-24 и истребитель Су-34. По предварительной информации, отработало российское ПВО. Первый вертолет был сбит над населенным пунктом Клинцы. На замедленном видео видно, как в нос Ми-8 прилетает ракета, предположительно, от ЗРК "Панцирь". После - взрыв и падение. Второй вертолет был сбит в поселке Сурецкий Муравей Клинцевского района.

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