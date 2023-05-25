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Один из них Герой Украины: Зеленский рассказал, кто сбил российские Су-25

Мария Тупик
25 мая 2023, 23:11 обновлено 25 мая, 23:15
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Президент Владимир Зеленский поблагодарил украинских воинов за великолепную работу.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Коллаж Главред, фото president.gov.ua, Нацгвардия

Президент Украины Владимир Зеленский похвалил украинских нацгвардейцев, которые уничтожили российский самолет Су-25.

В вечернем обращении президент Владимир Зеленский рассказал, что второй самолет РФ был поврежден.

"Есть за что поблагодарить и наших воинов Нацгвардии, в частности на Запорожском направлении. Уничтожена пара российских "сушек" 15-й бригадой оперативного назначения нашей Нацгвардии", - сказал президент.

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Зеленский поблагодарил украинских воинов и рассказал, что один из них уже отмечен званием Героя Украины и имеет на своем счету не только вражеские самолеты, но и сбитую крылатую ракету.

Владимир Зеленский вечернее обращение
Владимир Зеленский вечернее обращение / скриншот

Сбитие Су-25 под Мелитополем

Бойцы Национальной гвардии Украины успешно сбили два российские боевые самолеты Су-25 над временно оккупированным Мелитополем в Запорожской области.

Как сообщают в Нацгвардии, российские военные активно применяют боевую авиацию на Запорожском направлении. Так, 25 мая оккупационные войска страны-агрессора России пытались нанести поражение по позициям Сил обороны Украины с применением двух Су-25.

Напомним, что Силы обороны Украины в последние недели использовали американский зенитно-ракетный комплекс Patriot не только для того, чтобы сбить российские ракеты во время массированных атак оккупантов. Воины Украины уже успели "приземлить" с помощью этой системы по крайней мере один российский истребитель. Об этом шла речь в материале CNN.

Также Главред рассказывал, что в Брянской области всего за несколько часов были сбиты вертолеты Ми-8, Ми-24 и истребитель Су-34. По предварительной информации, отработало российское ПВО. Первый вертолет был сбит над населенным пунктом Клинцы. На замедленном видео видно, как в нос Ми-8 прилетает ракета, предположительно, от ЗРК "Панцирь". После - взрыв и падение. Второй вертолет был сбит в поселке Сурецкий Муравей Клинцевского района.

Самолет Су-25

Су-25 — одноместный бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий днем и ночью при визуальной видимости цели, а также уничтожение объектов с заданными координатами в случае летной погоды.

Объектом поражения могут быть наземные и надводные цели, а также маловысотные воздушные, медленные цели.

Примерная стоимость такого штурмовика равна 11 млн долларов.

Смотрите видео о том, как происходят ближние бои с российскими штурмовиками на улицах Бахмута:

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