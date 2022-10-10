Летел бомбить Украину: в Ростовской области рухнул военный самолет Су-25, ракеты взорвались в поле

Самолет потерпел крушение в поле в районе хутора Рогалик Миллеровского района Ростовской области.
В Ростовской области, сегодня, 10 октября, разбился военный самолет Су-25, который должен был совершить боевой вылет, также погиб пилот.
Как сообщают местные Telegram-каналы, самолет вылетел с аэродрома воинской части 75 391 на боевой вылет.
Он потерпел крушение в поле в районе хутора Рогалик Миллеровского района Ростовской области. Причины выясняются.
Кроме того, в Ростовской области упал неизвестный летательный аппарат. Его обломки увидели жители Заветинского района.
"Части неизвестного аппарата (это мог быть беспилотник или часть ракеты) упали на поле в Заветинском районе и подожгли траву. Обломки увидели местные жители и вызвали спасателей. Что это было — пока неизвестно. Официальных комментариев от Минобороны не поступало", - пишет Telegram-канал Baza.
Очевидцы также показали видео горящей ракеты в поле Ростовской области.
Стоит отметить, что вчера, 9 октября, в РФ также разбился военный самолет.
Ракетный удар по Киеву 10 октября
В понедельник в Киеве прогремели взрывы. Перед этим по Украине была объявлена воздушная тревога.
Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в Киеве.
"Несколько взрывов в Шевченковском районе – в центре столицы. Все службы следуют на места. Детали впоследствии", - написал столичный градоначальник.
Пресс-секретарь ГосЧС Светлана Водолага сообщила, что есть травмированные и погибшие в результате нескольких попаданий в Киеве в разных местах.
Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что количество пострадавших от ракетных обстрелов возросло до 51, из них 42 - попали в больницу.
В результате обстрела были повреждены 11 важных объектов инфраструктуры.
Оккупанты применили по Украине более 80 ракет. Силами ПВО было сбито около 45 ракет.
Кроме того, противовоздушной обороной было уничтожено 9 из 12 дронов-камикадзе Shahed-136.
Ракетный удар по Киеву 10 октября
В понедельник в Киеве прогремели взрывы. Перед этим по Украине была объявлена воздушная тревога.
Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в Киеве.
"Несколько взрывов в Шевченковском районе – в центре столицы. Все службы следуют на места. Детали впоследствии", - написал столичный градоначальник.
Пресс-секретарь ГосЧС Светлана Водолага сообщила, что есть травмированные и погибшие в результате нескольких попаданий в Киеве в разных местах.
Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что количество пострадавших от ракетных обстрелов возросло до 51, из них 42 - попали в больницу.
В результате обстрела были повреждены 11 важных объектов инфраструктуры.
Оккупанты применили по Украине более 80 ракет. Силами ПВО было сбито около 45 ракет.
Кроме того, противовоздушной обороной было уничтожено 9 из 12 дронов-камикадзе Shahed-136.
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