Летел бомбить Украину: в Ростовской области рухнул военный самолет Су-25, ракеты взорвались в поле

Военный самолет РФ рухнул / скриншот

В Ростовской области, сегодня, 10 октября, разбился военный самолет Су-25, который должен был совершить боевой вылет, также погиб пилот.

Как сообщают местные Telegram-каналы, самолет вылетел с аэродрома воинской части 75 391 на боевой вылет.

Он потерпел крушение в поле в районе хутора Рогалик Миллеровского района Ростовской области. Причины выясняются.

Кроме того, в Ростовской области упал неизвестный летательный аппарат. Его обломки увидели жители Заветинского района.

"Части неизвестного аппарата (это мог быть беспилотник или часть ракеты) упали на поле в Заветинском районе и подожгли траву. Обломки увидели местные жители и вызвали спасателей. Что это было — пока неизвестно. Официальных комментариев от Минобороны не поступало", - пишет Telegram-канал Baza.

Очевидцы также показали видео горящей ракеты в поле Ростовской области.

Стоит отметить, что вчера, 9 октября, в РФ также разбился военный самолет.

Ракетный удар по Киеву 10 октября

В понедельник в Киеве прогремели взрывы. Перед этим по Украине была объявлена воздушная тревога.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в Киеве.

"Несколько взрывов в Шевченковском районе – в центре столицы. Все службы следуют на места. Детали впоследствии", - написал столичный градоначальник.

Пресс-секретарь ГосЧС Светлана Водолага сообщила, что есть травмированные и погибшие в результате нескольких попаданий в Киеве в разных местах.

Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что количество пострадавших от ракетных обстрелов возросло до 51, из них 42 - попали в больницу.

В результате обстрела были повреждены 11 важных объектов инфраструктуры.

Оккупанты применили по Украине более 80 ракет. Силами ПВО было сбито около 45 ракет.

Кроме того, противовоздушной обороной было уничтожено 9 из 12 дронов-камикадзе Shahed-136.

Ракетный удар по Киеву 10 октября

В понедельник в Киеве прогремели взрывы. Перед этим по Украине была объявлена воздушная тревога.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в Киеве.

"Несколько взрывов в Шевченковском районе – в центре столицы. Все службы следуют на места. Детали впоследствии", - написал столичный градоначальник.

Пресс-секретарь ГосЧС Светлана Водолага сообщила, что есть травмированные и погибшие в результате нескольких попаданий в Киеве в разных местах.

Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что количество пострадавших от ракетных обстрелов возросло до 51, из них 42 - попали в больницу.

В результате обстрела были повреждены 11 важных объектов инфраструктуры.

Оккупанты применили по Украине более 80 ракет. Силами ПВО было сбито около 45 ракет.

Кроме того, противовоздушной обороной было уничтожено 9 из 12 дронов-камикадзе Shahed-136.

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