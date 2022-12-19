Карма настигла: в России разбился и сгорел военный вертолет с экипажем

Вертолет в РФ врезался в строительный вагончик, опрокинулся на бок и полностью сгорел.

Вертолет РФ / wikipedia org

19 декабря, после ночной атаки дронов на Украину, в России сгорел при приземлении вертолет МИ-8Т.

Как сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура РФ, это произошло в Нявленга в Ольском районе Магаданской области. Сообщается, что члены экипажа пострадали.

Уточняется, что вертолет врезался в строительный вагончик, опрокинулся на бок и полностью сгорел на посадочной полосе.

Трое членов экипажа успели покинуть салон до начала пожара. Магаданская транспортная прокуратура проводит проверку в сфере соблюдения законодательства о безопасности полетов.

"Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Магаданской области, пострадал один из членов экипажа, возбуждено уголовное дело", - сообщают росСМИ.

обломки вертолета РФ / twitter.com/antiputler_news

Ранее сообщалось, что бойцы 95-й отдельной десантной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины сбили российский ударный вертолет Ка-52.

Также мы рассказывали, что украинский военный из Десантно-штурмовых войск ВСУ из переносного зенитного ракетного комплекса Игла сокрушил военный вертолет войск РФ Ка-52 Аллигатор. Вражеский геликоптер удалось сбить одним пуском ракеты. Уничтожение своего первого российского боевого вертолета он посвятил сыну.

Читайте также: