Карма настигла: в России разбился и сгорел военный вертолет с экипажем

19 декабря, после ночной атаки дронов на Украину, в России сгорел при приземлении вертолет МИ-8Т.
Как сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура РФ, это произошло в Нявленга в Ольском районе Магаданской области. Сообщается, что члены экипажа пострадали.
Уточняется, что вертолет врезался в строительный вагончик, опрокинулся на бок и полностью сгорел на посадочной полосе.
Трое членов экипажа успели покинуть салон до начала пожара. Магаданская транспортная прокуратура проводит проверку в сфере соблюдения законодательства о безопасности полетов.
"Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Магаданской области, пострадал один из членов экипажа, возбуждено уголовное дело", - сообщают росСМИ.
Ранее сообщалось, что бойцы 95-й отдельной десантной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины сбили российский ударный вертолет Ка-52.
Также мы рассказывали, что украинский военный из Десантно-штурмовых войск ВСУ из переносного зенитного ракетного комплекса Игла сокрушил военный вертолет войск РФ Ка-52 Аллигатор. Вражеский геликоптер удалось сбить одним пуском ракеты. Уничтожение своего первого российского боевого вертолета он посвятил сыну.
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