"Попал, красавец": десантники ВСУ сбили ударный вертолет РФ "Аллигатор"

Зенитчиками 95 ОДШБр уничтожен российский ударный вертолет Ка-52.
Бойцы 95-й отдельной десантной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины сбили российский ударный вертолет Ка-52.
Об этом в Facebook сообщил офицер бригады Юрий Кочевенко. Он также опубликовал соответствующее видео
"Хороших новостей вам! Сегодня (27.06) зенитчиками 95 ОДШБр уничтожен российский ударный вертолет Ка-52". Ибо это наше небо!", - написал Кочевенко в Facebok.
При этом он опубликовал видеозапись, на котором зафиксирован выстрел и падение вертолета оккупантов. Запись сделана в дневное время.
Вертолет Ка-52
Разведывательно-ударный вертолёт (неофициальное название Аллигатор). Заявлено, что способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.
Стоимость одного вертолета - около $10 миллионов.
Напомним, ранее подразделениями противовоздушной обороны был сбит вражеский вертолет Ка-52, крылатая ракета и БпЛА типа "Орлан-10".
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