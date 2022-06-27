"Попал, красавец": десантники ВСУ сбили ударный вертолет РФ "Аллигатор"

ВСУ сбили вертолет Ка-52 РФ / mil.ru

Бойцы 95-й отдельной десантной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины сбили российский ударный вертолет Ка-52.

Об этом в Facebook сообщил офицер бригады Юрий Кочевенко. Он также опубликовал соответствующее видео

"Хороших новостей вам! Сегодня (27.06) зенитчиками 95 ОДШБр уничтожен российский ударный вертолет Ка-52". Ибо это наше небо!", - написал Кочевенко в Facebok.

При этом он опубликовал видеозапись, на котором зафиксирован выстрел и падение вертолета оккупантов. Запись сделана в дневное время.

Вертолет Ка-52

Разведывательно-ударный вертолёт (неофициальное название Аллигатор). Заявлено, что способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.

Стоимость одного вертолета - около $10 миллионов.

Напомним, ранее подразделениями противовоздушной обороны был сбит вражеский вертолет Ка-52, крылатая ракета и БпЛА типа "Орлан-10".

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