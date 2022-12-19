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"У войны нет праздников": Россия может готовить обстрел на Новый год - Данилов

19 декабря 2022, 11:02
Алексей Данилов добавил, что сейчас сложный период для Украины.
Данилов HIMARS
Алексей Данилов / Википедия, Facebook Максим Козицкий, УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что украинцы должны быть готовы к любому действию российских военных и любых провокаций страны агрессора.

В интервью изданию Украинская правда он отметил, что такое может произойти и в период новогодних праздников.

Журналист спросил, готовятся ли оккупанты терроризировать Украину на праздники.

"Я же не мольфар, чтобы говорить, что будет там синее или белое, или красное. У войны нет выходных, нет каких-то праздников, нет вещей, на которые мы можем не обращать внимания. Должны быть готовы ко всему", - сказал секретарь СНБО.

Данилов добавил, что сейчас сложный период для Украины.

Сколько ракет осталось у РФ

По словам Данилова, у России осталось ракет максимум на 3-4 массированных атаки по Украине.

"Но тогда они полностью останутся без ракет, что недопустимо, ведь у них могут появиться совсем другие вызовы и они должны хоть какой-то запас оставить", - заявил он.

19 декабря ночью россияне атаковали Киевскую область дронами. Сработала система противовоздушной обороны.

Ракетный удар РФ по Украине

Утром 16 декабря Россия осуществила новую массированную ракетную атаку на Украину. В Киеве и ряде областей государства произошли взрывы. Частично это было срабатывание противовоздушной обороны, однако в некоторых местах сообщалось о прилетах по энергетическим объектам.

Во время массированной ракетной атаки оккупантов на территорию Украины утром 16 октября одна из ракет попала в жилой дом в Кривом Роге на Днепропетровщине. Вследствие этого был разрушен один из пяти подъездов дома.

Уже 19 декабря ночью россияне атаковали Киевскую область дронами. Сработала система противовоздушной обороны. Позже стало известно, что в результате вражеской атаки в Киеве поврежден объект инфраструктуры.

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СНБО война в Украине Алексей Данилов ракетный удар
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