"У войны нет праздников": Россия может готовить обстрел на Новый год - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что украинцы должны быть готовы к любому действию российских военных и любых провокаций страны агрессора.
В интервью изданию Украинская правда он отметил, что такое может произойти и в период новогодних праздников.
Журналист спросил, готовятся ли оккупанты терроризировать Украину на праздники.
"Я же не мольфар, чтобы говорить, что будет там синее или белое, или красное. У войны нет выходных, нет каких-то праздников, нет вещей, на которые мы можем не обращать внимания. Должны быть готовы ко всему", - сказал секретарь СНБО.
Данилов добавил, что сейчас сложный период для Украины.
Сколько ракет осталось у РФ
По словам Данилова, у России осталось ракет максимум на 3-4 массированных атаки по Украине.
"Но тогда они полностью останутся без ракет, что недопустимо, ведь у них могут появиться совсем другие вызовы и они должны хоть какой-то запас оставить", - заявил он.
19 декабря ночью россияне атаковали Киевскую область дронами. Сработала система противовоздушной обороны.
Ракетный удар РФ по Украине
Утром 16 декабря Россия осуществила новую массированную ракетную атаку на Украину. В Киеве и ряде областей государства произошли взрывы. Частично это было срабатывание противовоздушной обороны, однако в некоторых местах сообщалось о прилетах по энергетическим объектам.
Во время массированной ракетной атаки оккупантов на территорию Украины утром 16 октября одна из ракет попала в жилой дом в Кривом Роге на Днепропетровщине. Вследствие этого был разрушен один из пяти подъездов дома.
Уже 19 декабря ночью россияне атаковали Киевскую область дронами. Сработала система противовоздушной обороны. Позже стало известно, что в результате вражеской атаки в Киеве поврежден объект инфраструктуры.
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