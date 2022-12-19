Столбы дыма окутали Киев: названы масштабные последствия ночной атаки России на столицу

Власти сообщают о попадании дронов в критические объекты столицы.

Атака дронов на Киев / ГСЧС

Ночью, во время воздушной тревоги в небе над Киевом было зафиксировано 23 вражеских дрона.

Как сообщают в КГВА, украинские защитники уничтожить 18 беспилотников.

"Обошлось без пострадавших. Однако обломками повредило проезжую часть в Соломенском районе, а также окна многоэтажки в Шевченковском районе", - сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

Также есть попадание в объект критической инфраструктуры.

Аварийные службы уже устраняют последствия.

Последствия атаки российских дронов на Киев / ГСЧС

В Офисе генпрокурора сообщили, что в результате атаки дронами-камикадзе в понедельник, 19 декабря, пострадали двое людей.

"По предварительным данным из-за вражеской атаки пострадали два человека. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - говорится в сообщении.

Атака России на Киев 19 декабря

19 декабря ночью россияне атаковали Киевскую область дронами. Сработала система противовоздушной обороны.

Позже стало известно, что в результате вражеской атаки в Киеве поврежден объект инфраструктуры.

Как писал Главред, ранее в ВСУ спрогнозировали, следует ли ожидать от РФ ракетных обстрелов на Новый год.

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