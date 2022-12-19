Ждать ли украинцам массированной атаки перед Новым годом: в ВСУ раскрыли планы оккупантов

Кремль имеет целью причинить как можно более сильную боль Украине и ее гражданам.

В ВСУ спрогнозировали, следует ли ожидать от РФ ракетных обстрелов на Новый год / Минобороны РФ

Российский ракетный террор не обязательно может усилиться ближе к Новому году. Поэтому не стоит связывать действия оккупантов к датам. Об этом заявил пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии УНИАН.

Как отметил Игнат, у российских оккупантов расписаны главные цели в нашей стране.

"Наше главное управление разведки посоветовало не привязываться к датам, что они могут там нас "приветствовать". Ну, можно, да, привязываться – не привязываться – у них есть четкий план, у них расписаны приоритетные цели в Украине. Первый приоритет, второй, третий", - сказал представитель Воздушных сил.

Кроме того, Игнат подчеркнул, что Кремль имеет целью нанести как можно сильнее боли Украине и ее гражданам, поэтому и выбирает соответствующие цели. В то же время он отметил, что ракетные атаки для российских властей – это "игра на публику" и попытка заверить граждан РФ в том, что "все хорошо".

"И, в зависимости от того, где нам будет больнее, они туда и бьют – как можно подлее, как можно наглее и больнее. А если есть возможность привязаться немного к дате, чтобы угодить диктатору... И для русского народа тоже нужно работать, на публику внутреннюю", - подытожил Игнат.

Ракетный террор РФ

Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что российские оккупационные войска не отказались от своей тактики террора. Враг к нему готовится.

Ранее официальный представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий прокомментировал вероятность новых ракетных ударов РФ по Украине. По его словам, оккупантам хватит ракет на три-пять массированных обстрелов территории Украины.

В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о вероятности ответных действий на ракетный террор РФ. "Мы будем способны на все. Поэтому если что-то касается наших интересов, то мы никого спрашивать не будем, куда нам бить врага", - подчеркнул он.

Вас может заинтересовать: