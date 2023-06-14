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Путин хочет устроить ядерную катастрофу на Курской АЭС: в Сети узнали сроки

Анна Ярославская
14 июня 2023, 09:55 обновлено 14 июня, 10:01
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По мнению Путина, катастрофа на АЭС "мобилизирует общество на борьбу с последствиями и помощь пострадавшим, отвлечет от фронта, объяснит неудачи в войне".
Владимир Путин, Курская АЭС
Владимир Путин хочет устроить провокацию на Курской АЭС / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Википедия

Кремлевский диктатор Владимир Путин не уверен, что ему удастся сохранить оккупированные территории Украины, поэтому он якобы рассматривает вариант провокации техногенной катастрофы на одной из российских АЭС, чтобы мобилизировать российское общество. Об этом пишет Telegram-канал Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ.

"Дела на фронте идут не лучшим образом, уверенности в том, что украинское контрнаступление провалится и все "новые территории" удастся сохранить, нет ни у военных, ни у президента. Проводить всеобщую мобилизацию и объявлять военное положение Путин считает сейчас опасным с точки зрения возможного напряжения в обществе, в целом уставшего от тяготения темой войны", - говорится в сообщении.

По мнению Путина, катастрофа на АЭС "мобилизирует общество на борьбу с последствиями катастрофы и помощь пострадавшим, отвлечет от фронта, объяснит неудачи в войне и потери территорий коварством врага, который воспользовался тем, что российское руководство концентрирует усилия на преодоление последствий катастрофы, и вероломно отобрал часть или все "новые земли". Плюс Путин сможет обвинить весь мир в "ядерном терроризме".

видео дня

Во время совещания Путин сказал, что "специалисты обоснованно советуют остановить выбор на Курской АЭС".

"Специалисты - это, без сомнения, братья Ковальчуки", - уточнил генерал СВР.

Хозяин Кремля якобы дал распоряжение в течение двух недель подготовить провокацию техногенной катастрофы Курской АЭС и 27 июня доложить ему степень готовности.

Справка. Курская АЭС — атомная электростанция в России, расположенная в г. Курчатове Курской области, в 40 км к западу от Курска на берегу реки Сейм.

Состоит из четырёх энергоблоков общей мощностью 4 ГВт, из которых в эксплуатации находятся три энергоблока общей мощностью 3 ГВт.

Курская АЭС
Курская АЭС расположена в Курчатове Курской области / Фото: google.com

Отметим, в конце апреля российские пропагандисты обвинили Украину в попытке ударить по Курской атомной электростанции.

"ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС в городе Курчатове. Безуспешно - "прилет" отбила российская ПВО", - писал Telegram-канал Mash.

Как сообщал Главред, 13 июня российский диктатор Владимир Путин проболтался, почему для страны-агрессора РФ было выгодно взорвать дамбу Каховской ГЭС. Он признал, что подрыв дамбы ГЭС и масштабное затопление, которое стало его следствием, сорвали контрнаступление украинских военных на юге.

Смотрите видео, где Путин говорит, Почему для РФ выгоден подрыв Каховской ГЭС:

Скриншот

Во время встречи с российскими блогерами Путин выдал новые цели войны и пригрозил ввести "санитарную зону" в Украине. Глава Кремля пригрозил, что Кремль может рассмотреть вопрос о создании "санитарной зоны" в Украине, если будут продолжаться обстрелы российских регионов.

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