"Путина перекосило от боли": СМИ рассказали об ухудшении здоровья российского диктатора

У президента страны-агрессора РФ начался новый курс терапии. При этом усилились боли в животе, которые не всегда удаётся полностью купировать.

На кадрах встречи с Кадыровым видно, что Путина "перекосило от боли", пишут СМИ / скриншот

Президент РФ Владимир Путин стал чувствовать себя намного хуже на фоне прохождения срочной терапии. У кремлевского диктатора опять усилились боли в животе, которые не всегда удаётся полностью купировать. Об этом пишет Telegram-канал Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ.

"Вчера кремлевские информационные ресурсы показали встречу двух "абсолютно здоровых" людей, президента России Владимира Путина и главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Встреча должна была продемонстрировать отменное здоровье участников и их "крепкое рукопожатие". Получилось не очень", - говорится в сообщении.

На канале обратили внимание, что на кадрах встречи с Кадыровым Путин, усевшись в кресло, "перекосившись от боли, судорожно хватается рукой за стол, и это на официальной кремлевской записи, где в ход идут лучшие и самые удачные кадры".

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"С 5 марта у президента начался новый курс терапии, практически все мероприятия проходят с участием дублера. Во время терапии самочувствие президента ухудшилось, но всё же на по-настоящему важные для него встречи он является лично", - добавил генерал СВР.

Как сообщал Главред, из-за резкого набора веса стали ходить слухи о том, что Кадыров болен. В частности, глава Кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия за границей Ахмед Закаев заявил, что Рамзан Кадыров стал зависим от каких-то лекарственных препаратов. Их он употребляет уже 15 лет.

Ранее бывший вице-президент "ЮКОСа" Леонид Невзлин заявлял, что главу Чечни Рамзана Кадырова могли отравить. У него начались серьезные проблемы с почками, что может быть симптомом отравления. На лечение Кадыров даже поехал в Объединенные Арабские Эмираты, а когда приезжает в Чечню, то с ним туда едет врач из ОАЭ.

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