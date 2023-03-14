УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Путина перекосило от боли": СМИ рассказали об ухудшении здоровья российского диктатора

14 марта 2023, 08:50
У президента страны-агрессора РФ начался новый курс терапии. При этом усилились боли в животе, которые не всегда удаётся полностью купировать.
Встреча Путина и Кадырова
На кадрах встречи с Кадыровым видно, что Путина "перекосило от боли", пишут СМИ / скриншот

Президент РФ Владимир Путин стал чувствовать себя намного хуже на фоне прохождения срочной терапии. У кремлевского диктатора опять усилились боли в животе, которые не всегда удаётся полностью купировать. Об этом пишет Telegram-канал Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ.

"Вчера кремлевские информационные ресурсы показали встречу двух "абсолютно здоровых" людей, президента России Владимира Путина и главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Встреча должна была продемонстрировать отменное здоровье участников и их "крепкое рукопожатие". Получилось не очень", - говорится в сообщении.

На канале обратили внимание, что на кадрах встречи с Кадыровым Путин, усевшись в кресло, "перекосившись от боли, судорожно хватается рукой за стол, и это на официальной кремлевской записи, где в ход идут лучшие и самые удачные кадры".

видео дня

"С 5 марта у президента начался новый курс терапии, практически все мероприятия проходят с участием дублера. Во время терапии самочувствие президента ухудшилось, но всё же на по-настоящему важные для него встречи он является лично", - добавил генерал СВР.

Как сообщал Главред, из-за резкого набора веса стали ходить слухи о том, что Кадыров болен. В частности, глава Кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия за границей Ахмед Закаев заявил, что Рамзан Кадыров стал зависим от каких-то лекарственных препаратов. Их он употребляет уже 15 лет.

Ранее бывший вице-президент "ЮКОСа" Леонид Невзлин заявлял, что главу Чечни Рамзана Кадырова могли отравить. У него начались серьезные проблемы с почками, что может быть симптомом отравления. На лечение Кадыров даже поехал в Объединенные Арабские Эмираты, а когда приезжает в Чечню, то с ним туда едет врач из ОАЭ.

Другие новости:

новости России Владимир Путин Рамзан Кадыров
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:04

"Это была шутка": срочник, которого избил командир в воинской части Житомира, записал видеообращение

09:00

Китай хочет говорить о финале войны с Зеленским, его не волнуют планы Путина - КочетковЭксклюзив

08:56

Зачем Лукашенко решил казнить чиновников-предателеймнение

08:53

В Польше утонули 36-летняя женщина с годовалым сыном: ребенок был тяжело боленВидео

08:50

"Путина перекосило от боли": СМИ рассказали об ухудшении здоровья российского диктатора

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

08:10

В Кремле воспринимают Пригожина как угрозу для Путина из-за "президентских амбиций" – ISWВидео

08:05

Гороскоп на сегодня 14 марта 2023: Скорпионам – фатальные ошибки, Весам- травмыВидео

07:44

Политолог объяснил, что заставит Беларусь вступить в войну РФ против Украины

07:25

Россия и Китай сообща распространяют дезинформацию о войне в Украине - CNN

Реклама
06:49

Байден вскоре планирует поговорить с Си Цзиньпином – Reuters

06:45

В Грузии есть системная проблемамнение

05:05

Как долго сохранить сало: об этой уловке многие даже не догадывались

04:35

Клубни созреют уже в июне: лучшие ранние сорта картофеля, которые ищут все огородникиВидео

04:02

"Проводится ротация": эксперт рассказал о подготовке оккупантов к "наступлению" из БеларусиВидео

03:30

Угроза заморозки войны и выход ВСУ на границы 1991 года: эксперт назвал сценарий для УкраиныВидео

03:20

Можно ахнуть от восторга: рецепт самого полезного салата Морковное чудоВидео

03:05

Военный эксперт спрогнозировал, какие бомбы помогут ВСУ прорвать оборону россиянВидео

02:42

"Алкашка поет": Волочкова в свадебном платье стала посмешищемВидео

02:12

"Ждут, когда сменится власть": полковник рассказал об отношении жителей Донбасса к ВСУВидео

01:30

"Что тут скажешь... Богиня": Никитюк показала жаркий кадр в рубашке поверх голого тела

Реклама
00:51

Почему 14 марта нельзя мыть полы в доме: приметы и что запрещено делатьВидео

00:33

"Запахло жареным": оккупанты готовятся к "эвакуации" коллаборантов и их семей - ВерещукВидео

00:08

Звезда сериала Район Мелроуз "выгуляла" на красной дорожке украинскую вышиванку

13 марта, понедельник
23:58

В тяжелых боях за Бахмут погиб молодой легкоатлет Роман ПолищукВидео

23:28

"Половина армии РФ разбежится": Жданов рассказал о перспективе контрнаступления ВСУВидео

23:21

Елена Мозговая сверкнула аппетитным бюстом в манящем декольте

22:52

Почему 15 марта нельзя поднимать деньги: приметы и что нельзя делать в самый неприятный день годаВидео

22:25

"Мир столкнулся с наибольшим риском эскалации": Сунак объяснил, чем опасны РФ и КитайВидео

22:20

Зеленский анонсировал важнейшие изменения на фронтеВидео

22:13

Байден не хочет признавать всю "Группу Вагнера" террористической организацией - The HillВидео

21:35

Бомбил жилые кварталы в Харькове: заключенного российского пилота отдали на обменВидео

21:31

Организаторы конкурса красоты запретили другим участницам фотографироваться с украинкойВидео

21:16

Не место в семье: Королева унизила свою невестку-стриптизершу

21:15

Один танк ВСУ против девяти русских: подробности мощного и победного боя на НиколааевщинеВидео

21:10

Россияне могут атаковать с неожиданных направлений: эксперт рассказал, откуда ждать угрозуВидео

21:04

Вздрогнула и закричала: российскую актрису заплевали прямо на сценеВидео

20:43

"Счастливый" цвет волос по дате рождения: как покраситься, чтобы порадовать судьбу

20:36

"Их было пятеро": появились подробности расстрела Героя Украины Александра МациевскогоВидео

20:30

Argentem Creek Partners разоблачили на распространении дезинформации для захвата украинской GNT Group актуально

20:26

Александр Невзоров. Кто такие русские?Видеоблоги

Реклама
20:19

Кабмин предложил Раде увеличить "военный" бюджет на полмиллиарда гривенВидео

20:06

"Хамка старая": Лариса Долина устроила жуткий скандал в прямом эфире росТВВидео

19:55

Навредите сами себе: эти вещи категорически нельзя покупать в секонд-хендеВидео

19:54

"Запугивают дезертиров": офицер ВСУ рассказал о коварной тактике россиян с белым флагомВидео

19:53

"Посмотри на себя, какие ещё тебе вареники": Поплавский оскорбил студенткуВидео

19:51

Песков закатил истерику из-за Киево-Печерской Лавры и заявил, что РФ продолжит убивать украинцевВидео

19:40

В ЕС утвердят план покупки снарядов для Украины на следующей неделе - BloombergВидео

19:20

Нам надо благодарить судьбу за тупость наших враговмнение

19:05

Пенсионный фонд запустил тотальные проверки: кто рискует остаться без выплатВидео

18:46

"Апокалипсис начнется в Украине": Паша-"Мерседес" начал бунт и отказался выселяться из ЛаврыВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять