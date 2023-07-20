Ударили из "Стугны": ВСУ уничтожили известного российского оккупанта-блогера

Захватчик Лучин вел Telegram-канал "Миша на Донбассе" и стал известен после того, как украинские хакеры взломали его почту и заказали секс-игрушки на $25 тыс.

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ВСУ уничтожили известного российского оккупанта-блогера Михаила Лучина/ коллаж: Главред, фото: скрин, Telegram

Украинские военные ликвидировали российского оккупанта и блогера Михаила Лучина под Красногоровкой в Донецкой области.

Захватчик был уничтожен около 03:00 в ночь на четверг, 20 июля. Об этом сообщают так называемые российские военкоры и российские пропагандистские Telegram-каналы.

Известно, что российские захватчики пытались штурмовать Красногоровку. В частности, противник предпринял попытку атаковать шахту возле населенного пункта. Лучин во время этой атаки был командиром взвода беспилотников и снимал действия своих "товарищей по оружию" с дрона.

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Позже стало известно, что Михаила Лучина ликвидировали бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Они атаковали позицию врага из украинского противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П".

Также украинским военным во время этого боя удалось уничтожить много вражеской техники – танки, БМП и другую бронетехнику оккупантов.

Михаил Лучин в своем Telegram-канале "Миша на Донбассе" публиковал свои пропагандистские ролики об Украине и ВСУ. Большую огласку получила история, когда украинские хакеры взломали почту Лучина и вместо дронов для армии оккупантов, на которые российский блогер собирал деньги, заказали секс-игрушки на 25 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что ВСУ ликвидировали "очень засекреченного" российского полковника-оккупанта. Дениса Иванова (позывной" Ташкент") часто показывали на госканалах в РФ и называли "легендарным комбригом". Предположительно, был уничтожен ударом дрона-камикадзе.

Напомним, в Бердянске ликвидировали топ-генерала армии Путина. В Запорожской области в оккупированном Бердянске в отеле, который захватила Россия и поселила военное руководство оккупационной армии, в ночь на 11 июля прогремели взрывы. По предварительным данным, именно там погиб оккупационный генерал Олег Цоков.

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