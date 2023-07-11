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В Бердянске ликвидировали топ-генерала армии Путина: в РФ подняла вой

Мария Тупик
11 июля 2023, 20:10 обновлено 11 июля, 20:15
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Оккупанты захватили гостиницу и жили там, пока ее не атаковали.
Оккупант-генерал Олег Цоков
Оккупант-генерал Олег Цоков / Коллаж Главред, фото azovkurort.ua, скриншот

В Запорожской области в оккупированном Бердянске в гостинице, которую захватила Россия и поселила военное руководство оккупационной армии, в ночь на 11 июля прогремели взрывы.

Как сообщает Бердянская городская военная администрация, предварительно там погиб оккупационный генерал Олег Цоков.

По данным властей оккупированного Бердянска, взрывы прогремели в захваченной гостинице "Дюна", где поселилось руководство оккупационной армии.

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"Здание фактически сравняли с землей. Сейчас там разбирают завалы. В том направлении поехало много машин скорой помощи. Ждем официального подтверждения и детали от Генштаба", — сообщили в Бердянской МВА.

Российские пропагандисты подняли вой и пишут, что там удалось ликвидировать оккупационного генерала Олега Цокова, заместителя командующего Южного военного округа РФ.

Напомним, ранее украинские защитники ликвидировали 27-летнего сержанта российской оккупационной армии Артема Столбова. До попадания на войну в Украину житель Пермского края практически на всех фотографиях в соцсетях "светился" вечно пьяным. Захватчик воевал против Украины как минимум несколько месяцев и даже успел получить "награду" за убийства украинцев.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Сергея Франка. Захватчик воевал против Украины с июня. "Грузом 200" стал на территории "ЛНР". Российские пропагандисты пишут, что Франко рвался на фронт с первых дней российского вторжения в Украину, но был включен в список с четвертого раза.

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