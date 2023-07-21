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Украина получит F-16 до конца 2023 года – Белый дом

Анна Ярославская
21 июля 2023, 06:47 обновлено 21 июля, 06:53
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Силы обороны Украины остро нуждаются в артиллерии. Поставки самолетов будут эффективны только в комплексе с другим оружием, которое необходимо для ВСУ.
Джон Кирби, F-16
Джон Кирби рассказал, когда Украина получит F-16 / Коллаж: Главред, фото: defense.gov, US Air Force

Украинские военные могут получить истребители F-16 до конца 2023 года, но самолеты не смогут кардинально изменить ситуацию на поле боя. Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, Силы обороны Украины остро нуждаются в артиллерии. Поставки самолетов будут эффективны только в комплексе с другим оружием, которое необходимо для ВСУ, передает FOX News.

"F-16 будут поставлены в Украину, вероятно, ближе к концу года. Но, по нашей оценке, одни F-16 не смогут внести изменения (на поле боя, – ред.). Им действительно больше всего необходима артиллерия. И потому президент США принял непростое решение о передаче кассетных боеприпасов. Они выстреливают тысячи снарядов в день. Это настоящая перестрелка", – рассказал Кирби.

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Он добавил, что ВСУ больше всего нуждаются в артиллерии, амуниции, ПВО, танках и БМП.

"По всем этим пунктам мы оказали невероятное количество помощи и, откровенно говоря, с беспрецедентной скоростью. Это четыре направления, которые им нужны. Если вы посмотрите на пакеты помощи, как тот, что мы объявили вчера, — и будет еще один в ближайшие дни — вы увидите, что мы действительно пытаемся предоставить им эти возможности", - добавил координатор Совета нацбезопасности.

Передача кассетных боеприпасов Украине

Президент США Джо Байден откровенно высказался о кассетных бомбах для ВСУ. Байден заявил, что кассетные боеприпасы призваны обеспечить успех украинского контрнаступления.

Вместе с тем глава Белого дома подчеркнул, что решение передать Украине кассетные боеприпасы далось ему очень трудно, но украинцам они нужны.

Кассетные боеприпасы изменят правила игры. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, отвечая на критику некоторых стран по этому поводу.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что поставка кассетных боеприпасов США в Украину - "преступление", а Россия якобы "до сих пор не применяла" их.

20 июля изданием The Washington Post писало, что Вооруженные Силы Украины начать применять против оккупантов предоставлены американскими партнерами кассетные боеприпасы. Их применили, в частности, на юго-востоке государства, чтобы разрушить российские позиции, которые замедлили летнее наступление Украины.

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