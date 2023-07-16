"Мы не применяли кассетные боеприпасы": Путин опозорился заявлением и угрожает Украине

Россия якобы не применяла данные снаряды на войне в Украине, заявил Путин.

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Путин о кассетных боеприпасах для Украины / Коллаж Главред, фото Википедия, скриншот

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что поставка кассетных боеприпасов США в Украину - "преступление", а Россия якобы "до сих пор не применяла" их.

"Когда использование кассетных боеприпасов было названо самой администрацией США преступлением. Вот, я думаю, к этому и надо так относиться", - прокомментировал Путин американские поставки таких снарядов Украине в интервью пропагандистскому телеканалу.

По его словам, кассетные боеприпасы США поставляет якобы из-за дефицита других снарядов как в Штатах, так в Европе.

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"Напомню, что украинская армия тратит за сутки боевых действий до 5-6 тысяч, скажем, снарядов 155-го калибра, а США производят 15 тысяч в месяц, у них не хватает и в Европе уже не хватает. Но не нашли ничего лучшего, как предложить использование кассетных боеприпасов", - сказал российский президент.

Диктатор также отметил, что Россия якобы не применяла данные снаряды на войне в Украине.

"Хочу сказать, что в России достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов, различного рода. До сих пор мы этого не делали, не применяли, и у нас не было такой необходимости, несмотря на известную нехватку в определенный период времени и у нас тоже боеприпасов, но мы этого не делали. Но, конечно, если они будут применяться против нас - мы оставляем за собой право на зеркальные действия", - заявил он.

Путин в истерике из-за кассетных боеприпасов для Украины / скриншот

Смотрите видео, что Путин заявил о передаче Украине кассетных боеприпасов:

РФ атаковала Украину кассетными боеприпасами

С начала широкомасштабного российского вторжения украинские правоохранители информировали об обстрелах кассетными боеприпасами оккупантами в Харьковской, Сумской, Киевской, Донецкой, Одесской, Херсонской и Николаевской областях.

Организация Human Rights Watch также приводила доказательства более десяти случаев их использования Россией. 24 февраля 2022 года задокументировали попадание в район больницы в Угледаре кассетной боеголовки 9Н123, которая содержала 50 суббоеприпасов. Тогда пострадали 10 человек, еще четверо - погибли.

Ранее Джо Байден откровенно высказался о кассетных бомбах для ВСУ. Байден заявил, что кассетные боеприпасы призваны обеспечить успех украинского контрнаступления.

Вместе с тем глава Белого дома подчеркнул, что решение передать Украине кассетные боеприпасы далось ему очень трудно, но украинцам они нужны.

Кассетный боеприпас - что известно Кассетные боеприпасы состоят из десятков меньших бомб. Они разлетаются во время детонации. Один кассетный боеприпас выбрасывает бомбы, которые могут покрыть в пять раз большую территорию, чем обычные боеприпасы. Кассетные боеприпасы считаются запрещенными, ведь неразорвавшиеся бомбы могут представлять опасность для гражданских в течение многих лет после окончания боевых действий. В 2010 году была принята конвенция о запрете кассетных боеприпасов, 123 государства запретили их использование, производство и накопление. Однако США, Украина и Россия не подписали документ.

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