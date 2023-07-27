"Нажимают кнопку, убивая наших друзей": Тарнавский рассказал о новом оружии в РФ

Тарнавский отметил, что успех в наступлении Вооруженных сил Украины на юге обязательно будет.

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Тарнавский рассказал о новом оружии в РФ / Коллаж: Главред, фото: 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, Telegram Тарнавский

Российские оккупационные войска начали использовать новое оружие на фронте – мины с дистанционным управлением. Об этом заявил командующий Сил обороны Таврического направления Александр Тарнавский в интервью ВВС.

Как отметил Тарнавский, впервые на войне солдаты больше страдают от мин, чем от артиллерии: "Когда мы идем вперед, везде наталкиваемся на минные поля".

Также он рассказал, что россияне придумали новую тактику на поле боя. Когда украинские защитники приближаются к российской траншее, раздается мощный взрыв. Окоп пуст, но заложен минами.

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"Российские войска сейчас используют мины с дистанционным управлением. Когда наши солдаты подходят к окопам, россияне нажимают кнопку, и мины взрываются, убивая наших друзей", - отметил Тарнавский.

Командующий Сил обороны Таврического направления говорит, что видел эту тактику в течение последних двух недель, и называет ее "новым оружием".

Вместе с тем, Тарнавский отметил, что успех в наступлении Вооруженных сил Украины на юге обязательно будет. Украинские защитники сейчас выполняют тяжелую и кропотливую работу. По его словам, любую оборону можно сломать, но нужно время, терпение и умелые действия.

"Украина медленно истощает своего врага. Россия не переживает из-за потери своих людей, а последние изменения в военном руководстве означают, что все далеко не в порядке. Украина еще не прислала свои основные ударные силы. Медленно или нет, но наступление идет и оно обязательно достигнет своей цели", - сказал он.

На уточняющий вопрос, наступление ВСУ провалилось или имеет успех, Тарнавский с улыбкой на устах ответил: "Если бы наступление не имело успеха, я бы сейчас с вами не разговаривал".

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Неждавно президент Владимир Зеленский заявил, что армия Украины продолжает продвигаться на фронте. По его словам, украинские войска добились неплохих результатов. О деталях операции сообщат позже.

В американском Институте изучения войны считают, что ВСУ 26 июля запустили крупную контрнаступательную операцию в западной части Запорожской области в районе Работино – в 10 километрах к югу от Орехова. ккраинские военные продвинулись на 2,5 км.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на американского чиновника, ВСУ перешли к крупному наступлению на южном фронте, операция набирает обороты. Армия Украины усиливает военную операцию почти через 2 месяца после начала контрнаступления.

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