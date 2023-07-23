"Не любят оппонентов": Эйдман рассказал, как в РФ подавляют любую критику Путина

Подавление критики – это органическое свойство любой диктатуры, заметил российский социолог.

https://glavred.info/world/ne-lyubyat-opponentov-eydman-rasskazal-kak-v-rf-podavlyayut-lyubuyu-kritiku-putina-10487620.html Ссылка скопирована

Эйдман рассказал, как в РФ подавляют любую критику Путина / Коллаж: Главред, фото: facebook / Игорь Эйдман, скриншот из видео

После того, как бывшего так называемого "министра обороны" российских террористов "ДНР" Игоря Стрелкова-Гиркина отправили под арест на 2 месяца, снова становится актуальным вопрос о возможных последствиях для российского общества. Этот процесс подчеркивает длительную практику подавления любой формы критики в стране-агрессоре. Такое мнение в интервью Главреду высказал российский социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман.

"Любую критику Путина пытаются подавить, и те либералы, которые остались в России, уже фильтруют свои заявления. Теперь взялись за ура-патриотическое поле. Уже есть информация о том, что завели дело против полковника Клочкова и могут посадить того же Алксниса или Губарева. Но будут продолжать зачищать поле от критиков, и этот процесс закончится только вместе с крахом российского режима", - рассказал Эйдман.

По его словам, подавление критики – это органическое свойство любой диктатуры. Российский социолог подчеркнул, что чем жестче диктатура, тем жестче подавляется критика, поскольку диктаторы не любят оппонентов.

видео дня

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Задержание и арест Стрелкова-Гиркина

Бывший так называемый "министр обороны" российских террористов "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин 21 июля был задержан в Москве. В его квартире силовики провели обыски. По словам жены Гиркина, ему инкриминируют терроризм.

Позже стало известно, что Гиркина задержали после доноса, который написал бывший депутат из Ярославля, вагнеровец Дмитрий Петровский.

По мнению пропагандистов России, есть несколько версий, за что задержали Гиркина. В частности, Гиркин много критиковал российские власти и говорил, что в России уже началась смута. Он призвал Путина провести новую мобилизацию.

Недавно стало известно, что Игорь Гиркин-Стрелков арестован на 2 месяца – до 18 сентября. Его обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности с помощью интернета. Гиркину грозит до 5 лет тюрьмы. Его арестовали после того, как он резко высказался в адрес директора страны-агрессора России Владимира Путина.

В ISW объяснили арест Гиркина. Там отметили, что арест экс-лидера "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова) в России может быть публичным проявлением смещения баланса сил между кремлевскими группировками. Аналитики Института изучения войны предположили, что ущерб понесет Федеральная служба безопасности, в которой тот служил.

Вас может заинтересовать: