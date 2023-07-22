Путин это "ужасно не любит": Эйдман назвал главную причину ареста Гиркина

Игорь Гиркин в последнюю неделю перед арестом резко ужесточил тон против кремлевского режима.

https://glavred.info/world/putin-eto-uzhasno-ne-lyubit-eydman-nazval-glavnuyu-prichinu-aresta-girkina-10487545.html Ссылка скопирована

Игорь Эйдман оценил арест Игоря Гиркина / Коллаж: Главред, Фото: Фейсбук И.Эйдмана, Скриншот

Арест бывшего главаря боевиков "ДНР" Игоря Гиркина, который ранее критиковал диктатора Владимира Путина, является "нормальной практикой" авторитарного режима в РФ, заявил российский социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман.

В интервью Главреду он отметил, что Гиркин буквально в последнюю неделю перед арестом резко ужесточил тон против кремлевского режима.

"То ли он пить больше стал, то ли я не знаю, с чем это связано, но он стал переходить от какой-то критики к прямым оскорблениям Путина. Он начал намекать на его личную жизнь, чего Путин ужасно не любит, на его пол, что он не мужчина, и все в таком духе. То есть первый момент состоит в том, что Гиркин просто перешел "красные линии" и стал слишком оскорблять Путина", — говорит эксперт.

видео дня

Он также считает, что в связи с мятежом Евгения Пригожина власти РФ решили закрутить гайки в сегменте так называемых ура-патриотов, которые критиковали Путина с ура-патриотических позиций за то, что он недостаточно жестко и эффективно ведёт войну.

"Либералов уже давно сажают в огромном количестве и совершенно на дикие сроки, вплоть до 25 лет, а вот "ура-патриотов", даже оппозиционно настроенных, не сильно трогали. И вот они, видимо, решили на уровне администрации президента и ФСБ навести шороха, и запугать этот фрондирующий лагерь. И естественно, что первая и главная там фигура, помимо Пригожина – это Гиркин", — добавил Эйдман.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Ранее сообщалось, что между "башнями Кремля" сменился баланс сил: в ISW объяснили арест Гиркина. Арест экс-главаря "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова) в России может быть публичным проявлением смещения баланса сил между кремлевскими группировками. Аналитики Института изучения войны предположили, что ущерб понесет Федеральная служба безопасности, в которой тот служил.

Напомним, Эйдман назвал условия для того, чтобы Гиркина выпустили на волю. В стране-агрессоре РФ арестовали одного из бывших главарей террористов "ДНР" Игоря Стрелкова-Гиркина. Его обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности при помощи Интернета. Российский социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман назвал условие, при котором Гиркина могут отпустить на свободу.

Больше новостей: