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Между "башнями Кремля" сменился баланс сил: в ISW объяснили арест Гиркина

Анна Ярославская
22 июля 2023, 09:18 обновлено 22 июля, 09:24
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Хотя конкретные связи Гиркина неизвестны, репрессии против ультранационалистических деятелей являются публичным проявлением изменений в силовой политике Кремля.
Кремль, Игорь Гиркин
Покровители Гиркина, вероятно, лишились благосклонности Путина / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Арест экс-главаря "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова) в России может быть публичным проявлением смещения баланса сил между кремлевскими группировками. Аналитики Института изучения войны предположили, что ущерб понесет Федеральная служба безопасности, в которой тот служил.

По версии аналитиков ISW, восстание ЧВК "Вагнер", вероятно, изменило баланс сил в Кремле, потенциально лишив некоторых покровителей, в том числе покровителя Гиркина, благосклонности Путина и, следовательно, части их власти.

Отмечается, что хотя конкретные связи Гиркина остаются неизвестными, недавние репрессии против ультранационалистических деятелей, вероятно, являются публичным проявлением значительных изменений в силовой политике Кремля.

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Арест Гиркина-Стрелкова в России

21 июля стало известно, что работники ФСБ задержали Игоря Стрелкова, который в 2014 году руководил войсками самопровозглашенной "ДНР". В его квартире сотрудники Следственного комитета провели обыск.

Позже в Сети появились первые кадры после задержания Гиркина из зала суда.

Вечером этого же дня Гиркин был арестован на 2 месяца – до 18 сентября. Его обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности с помощью интернета. Гиркину грозит до 5 лет тюрьмы.

Также во время пикета в поддержку задержанного экс-лидера боевиков в Москве у здания суда задержали бывшего "губернатора ДНР" Павла Губарева, который является ближайшим соратником Игоря Стрелкова (Гиркина).

Российский социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман назвал условие, при котором Гиркина могут отпустить на свободу.

"Если он кровно пообещает, что заткнётся, или, наоборот, будет петь Путину дифирамбы, то, возможно, его и выпустят. Но чтобы человек в "паблике", живя в России и имея сотни тысяч подписчиков позволял себе такие жёсткие и, можно сказать, оскорбительные выпады против Путина, то такого в нынешней России больше не позволят", - сказал Эйдман в интервью Главреду.

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