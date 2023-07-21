Жив, но расстроен: в Сети появились первые кадры с задержанным Гиркиным

Террориста Игоря Гиркина привезли в суд. Ему будут избирать меру пресечения.

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Появились первые кадры Гиркина после его задержания / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Известного террориста "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова) задержали российские силовики. Уже появились первые кадры после его задержания. В Сети распространилось видео из суда.

Визуально на лице Гиркина нет признаков избиения. Его привезли в здание суда для избрания меры пресечения.

Российские Telegram-каналы сообщают о том, что следствие настаивает на взятии Гиркина под стражу. Его обвиняют в призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете.

видео дня

Стоит отметить, что журналистам было запрещено задавать ему вопросы. Гиркин просто сидит и молчит.

Смотрите первое видео после задержания Гиркина:

Появились первые кадры после задержания Гиркина / фото: скриншот

Задержание Гиркина

21 июля стало известно о том, что Игоря Гиркина задержали силовики. Его вывели из дома. После этого в квартире начали проводить обыски.

"Сегодня, примерно в 11:30 к нам приехали представители следственного комитета. Меня в это время дома не было. Вскоре, со слов консьержа, они вывели моего супруга под руки и увезли в неизвестном направлении. От друзей мне удалось выяснить, что моему мужу выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ (экстремизм)", - написала жена Гиркина.

Стало известно о том, что заявление на Гиркина написал "вагнеровец" Дмитрий Петровский из-за того, что тот "оскорбил Путина".

После задержания Гиркина в ГУР анонсировали "обострение" в Кремле. Задержание Гиркина показывает, что жители башен Кремля переходят в активную фазу внутреннего противостояния, заявили в украинской разведке.

Также предполагалось, за что могли задержать Гиркина. Были опубликованы самые яркие высказывания "Стрелкова", в которых он критиковал российскую власть.

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