Эйдман назвал условия для того, чтобы Гиркина выпустили на волю

В России больше не позволят, чтобы кто-то, имея сотни тысяч подписчиков, позволял себе жёсткие и оскорбительные выпады против диктатора Путина.

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Игорь Эйдман считает, что за Гиркиным вряд ли стоит ФСБ / Коллаж: Главред, фото: Facebook, скриншот

В стране-агрессоре РФ арестовали одного из бывших главарей террористов "ДНР" Игоря Стрелкова-Гиркина. Его обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности при помощи Интернета. Российский социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман назвал условие, при котором Гиркина могут отпустить на свободу.

"Если он кровно пообещает, что заткнётся, или, наоборот, будет петь Путину дифирамбы, то, возможно, его и выпустят. Но чтобы человек в "паблике", живя в России и имея сотни тысяч подписчиков позволял себе такие жёсткие и, можно сказать, оскорбительные выпады против Путина, то такого в нынешней России больше не позволят", - сказал Эйдман в интервью Главреду.

Он добавил, что за Гиркиным вряди ли стоит ФСБ, хотя слухи об этом ходят.

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"Да, он (Гиркин, - ред.) служил в ФСБ, но его уже списали и сдали, как пустую тару, потому что он очень борзо себя вел. Конечно, какие-то связи у него остались, и он, возможно, пытается поддерживать какие-то отношения и сейчас. И ФСБ теоретически может его использовать. Но и так совершенно понятно, что эти его антипутинские эскапады, где он сожалеет, что Путин, в отличие от Екатерины II, не имеет талантливых любовников, не могли быть поручением ФСБ, потому что это бы плохо закончилось для них самих", - объяснил Эйдман.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Арест Гиркина-Стрелкова в России

21 июля стало известно, что работники ФСБ задержали Игоря Стрелкова, который в 2014 году руководил войсками самопровозглашенной "ДНР". В его квартире сотрудники Следственного комитета провели обыск.

Позже в Сети появились первые кадры после задержания Гиркина из зала суда.

Вечером этого же дня Гиркин был арестован на 2 месяца – до 18 сентября. Его обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности с помощью интернета. Гиркину грозит до 5 лет тюрьмы.

Также во время пикета в поддержку задержанного экс-лидера боевиков в Москве у здания суда задержали бывшего "губернатора ДНР" Павла Губарева, который является ближайшим соратником Игоря Стрелкова (Гиркина).

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