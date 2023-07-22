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Арест Гиркина озлобит военкоров и оккупантов России – разведка Британии

Андрей Ганчук
22 июля 2023, 13:25 обновлено 22 июля, 13:31
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Террорист Гиркин-Стрелков после мятежа ЧВК Вагнер увидел окно возможностей для расширения критики властей агрессора России, считают в разведке Британии.
Гиркин, войска РФ
Гиркина арестовали из-за критики Путина - разведка Британии / Коллаж: Главред, фото: Скриншот соцсети, Минобороны РФ

Репрессии в стране-оккупанте России против бывшего главаря боевиков "ДНР" Игоря Стрелкова-Гиркина могут обернуться серьезным недовольством среди российских военных пропагандистов и оккупантов страны-агрессора России. Об этом заявили в разведке Министерства обороны Великобритании.

В сводке британской разведки говорится о том, что Гиркин – один из ключевых российских националистических провоенных блогеров. Его обвиняют в экстремизме, однако, скорее всего, его арестовали из-за резких высказываний в адрес Путина.

"Гиркин долгое время критиковал ведение войны министерством обороны России. Однако в последние дни его комментарии превратились в прямую критику российского президента Владимира Путина и его пребывания у власти", - указано в сообщении.

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Арест Гиркина разозлит пропагандистов и оккупантов РФ

Британские специалисты придерживаются точки зрения, согласно которой разборки Кремля с Гиркиным могут привести к недовольству как среди военных пропагандистов, так и в рядах оккупантов.

"Этот шаг, вероятно, разозлит коллег из сообщества военных блогеров – и элементов в составе военной службы – которые преимущественно воспринимают Гиркина как проницательного военного аналитика и патриота", - считают в разведке ВБ.

Кроме того, там напомнили, что Гиркин сыграл важную роль в российской оккупации Донбасса в 2014 году и провел некоторое время на передовой уже в ходе полномасштабной войны агрессора России против Украины.

"Хотя Гиркин не является союзником ЧВК "Вагнер", он, вероятно, был готов лишь расширить пределы публичной критики в контексте неудачного мятежа главы "Вагнера" Евгения Пригожина в июне 2023 года. Значительно ослабло табу на неприкрытую критику путинского режима", - подчеркнули в разведке Британии, анализируя текущую деятельность Стрелкова-Гиркина.

В Москве арестовали Гиркина-Стрелкова

Бывший главарь российских боевиков "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин 21 июля был задержан в Москве. В квартире террориста провели обыски. Жена Гиркина рассказала, что ему инкриминируют экстремистскую деятельность.

В Главном управлении разведки рассказали о том, что ожидается "обострение" в Кремле из-за задержания Гиркина. Спикер ГУР МО Андрей Юсов отметил, что инцидент указывает на усиление противостояния между башнями Кремля.

Вечером 21 июля Мещанский суд Москвы арестовал Игоря Гиркина на 2 месяца. Террорист будет находиться в СИЗО до 18 сентября. Гиркину-Стрелкову инкриминируют статью 280 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Ему грозит до 5 лет тюремного срока.

Российские журналисты отметили, что Гиркина арестовали после того, как он резко раскритиковал и оскорбил главу Кремля Владимира Путина.

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