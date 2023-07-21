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"Стрелков – ноль без палочки": Эйдман сказал, почему сядет Гиркин, а не Пригожин

Андрей Ганчук
21 июля 2023, 22:28 обновлено 21 июля, 22:38
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Главе Кремля Путину ничего не стоит расправиться с Гиркиным-Стрелковым, а вот Пригожин ему не по зубам, считает российский социолог и публицист Игорь Эйдман.
Пригожин, Гиркин
Гиркин никто, а Пригожин - миллиардер с возможным мощнейшим компроматом на кремлевскую верхушку, - эксперт / Коллаж: Главред, фото: скриншот соцсети

Бывшего главаря боевиков "ДНР" Игоря Стрелкова-Гиркина, скорее всего, посадят в тюрьму. В отличие от руководителя мятежников ЧВК Вагнер Евгения Пригожина, Гиркин не является миллиардером, вхожим в близкий круг президента страны-агрессора России Владимира Путина. К тому же Пригожин может обладать огромным компроматом на всю российскую верхушку и тому же Путину он уже не по зубам. Об этом заявил российский социолог Игорь Эйдман.

В интервью Главреду он рассказал о том, что в рамках кремлевской системы Стрелков и Пригожин находятся на разных уровнях. Гиркин не входит в близкое окружение Путина, как тот же Пригожин, который может знать некоторые тайны.

"Пригожин – это, видите ли, какая-то особая точка. Как показал этот мятеж, пока он выглядит неприкасаемым. С чем это связано – трудно сказать. Но Гиркин-Стрелков никогда не был членом близкого круга Путина, в отличие от Пригожина. Поэтому мы не знаем, какие у него взаимоотношения с другими представителями окружения Путина и какие он знает секреты", - отметил Эйдман.

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По словам эксперта, Гиркин-Стрелков не обладает существенными возможностями.

"Стрелков – это, как бы помягче сказать, просто ноль без палочки даже в этой российской иерархии. Его в свое время использовали, как клоуна, когда нужно было послать неких провокаторов на Донбасс, чтобы те спровоцировали войну. Тогда Гиркин пригодился, а потом его использовали, как всем известное одноразовое изделие, и выбросили на помойку. И он возмутился и начал глядеть в Наполеона, решил, что он великий, а его взяли и выкинули. Естественно, что он стал делать всякие заявления, критиковать и прочее. Но при этом этот голос так и раздавался из помойки", - объяснил Эйдман.

Пригожин Путину не по зубам

Также он добавил, что Пригожин, вероятно, обладает очень серьезным компроматом на кремлевские "элиты" и Путин, скорее всего, не может с ним справиться.

"Пригожин же – миллиардер, член близкого круга Путина, и, возможно, обладатель мощнейшего компромата на всю верхушку РФ, хозяин частной армии. То есть фигура совершенно иного калибра. И Путину ничего не стоит расправиться с Гиркиным, тогда как Пригожин, видимо, ему уже не по зубам. Что, кстати, говорит о слабости Путина", - добавил аналитик.

Кроме того, социолог считает, что Гиркин, скорее всего, попадет в тюрьму.

"Думаю, что да, вероятность этого довольно велика", - подчеркнул Игорь Эйдман.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Арест Игоря Гиркина-Стрелкова

Бывший главарь российских боевиков "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин 21 июля был задержан в Москве. В его квартире силовики провели обыски. После задержания стало известно, что Гиркина обвиняют в экстремизме.

В ГУР анонсировали "обострение" в Кремле из-за задержания Гиркина. По словам представителя военной разведки Украины Андрея Юсова, задержание террориста Стрелкова указывает на активное противостояние между кремлевскими башнями.

Мещанский суд города Москвы арестовал Игоря Гиркина на 2 месяца. До 18 сентября террориста отправили в СИЗО. Его намерены судить в рамках статьи 280 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Стрелкову грозит до 5 лет лишения свободы.

Журналисты отметили, что Гиркина задержали после того, он резко раскритиковал и оскорбил Путина.

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