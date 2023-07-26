"Результаты очень-очень неплохие": Зеленский заинтриговал успехами ВСУ на фронте

Президент решил пока не рассказывать подробности того, чего именно добились украинские военные.

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Зеленский заинтриговал успехами ВСУ на фронте / Коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр имени Константина Пестушко, скриншот из видео

Украинские военные идут в контрнаступление и продвигаются на фронте. Они уже добились хороших результатов. Об этом лично заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

В то же время президент решил пока не раскрывать подробности, но акцентировал на том, что результаты "очень и очень неплохие".

"Сегодня были очень-очень неплохие результаты наших ребят на фронте. Детали - позже", - сказал Зеленский.

видео дня

Смотрите вечернее видеообращение Владимира Зеленского:

Зеленский заинтриговал успехами ВСУ на фронте / фото: скриншот

Контрнаступление ВСУ

Ранее Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ идет медленно, но вскоре оно наберет обороты. Украинский гарант подчеркнул, что, несмотря на трудности, украинские воины ловко продвигаются вперед. По его словам, Украина не хочет терять своих военнослужащих, поэтому наше государство достаточно осторожно подходит к наступательным действиям.

У Байдена прогнозируют новый этап контрнаступления ВСУ и говорят о том, что на фронте произойдут существенные изменения. Этот этап начнется после того, как Украина получит больше оружия, ракет и боеприпасов.

Также стоит напомнить, что Арестович удивил прогнозом насчет контрнаступления ВСУ. Он заявил, что ВСУ решают задачу, которую мало кто может из современных армий решить.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские военные уничтожают врага несмотря на то, что у россиян больше оружия и людей. Она также добавила, что потери ВСУ в 9 раз меньше, чем у оккупантов.

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