Потери ВСУ в 9 раз меньше, чем у оккупантов: Минобороны - о контрнаступлении

Украинские военные уничтожают врага несмотря на то, что у россиян больше оружия и людей.

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Потери ВСУ значительно меньше, чем в РФ / Коллаж: Главред, фото: 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского

Украинские военные делают все, чтобы уничтожить врага. Во время контрнаступления они совершают "чудеса, которые войдут в учебники". Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире "Сніданку з 1+1".

Чудеса заключаются в том, что ВСУ проводят успешные атаки даже с учетом того, что у врага больше оружия, боеприпасов и людей.

"Мы пошли в наступление и мы продвигаемся. И вопрос нужно задавать, прежде всего, не о количестве пройденных километров, а вообще о факте – двигаемся вперед или нет. То, что мы двигаемся в условиях преимущества врага – признак высокого мастерства и мужества наших защитников", - сказала Маляр.

Она также сравнила потери украинский военных и российских оккупантов. Потеря в ВСУ в 8-9 раз меньше, чем у врага.

"На Бахмутском у нас погибает в 8-9 раз меньше, чем у врага. На Бердянском и Мариупольском в 5,3 раза меньше. Это при том, что обычно больше теряет наступающая сторона. Беспрецедентно низкое количество потерь в наступающей стороны", — рассказала Маляр.

Смотрите видео о контрнаступлении и потерях в украинской армии:

Контрнаступление ВСУ

Ранее Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ идет медленно, но вскоре оно наберет обороты. Украинский гарант подчеркнул, что, несмотря на трудности, украинские воины ловко продвигаются вперед. По его словам, Украина не хочет терять своих военнослужащих, поэтому наше государство достаточно осторожно подходит к наступательным действиям.

У Байдена прогнозируют новый этап контрнаступления ВСУ и говорят о том, что на фронте произойдут существенные изменения. Этот этап начнется после того, как Украина получит больше оружия, ракет и боеприпасов.

Также стоит напомнить, что Арестович удивил прогнозом насчет контрнаступления ВСУ. Он заявил, что ВСУ решают задачу, которую мало кто может из современных армий решить.

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