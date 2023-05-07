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Захарова забилась в припадке истерики после обещания Буданова "убивать россиян"

Алексей Тесля
7 мая 2023, 19:51 обновлено 7 мая, 20:09
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Отвечая на вопрос насчет обвинений РФ в "терактах" и гибели дочери российского идеолога Александра Дугина, глава ГУР сказал очень лаконично.
буданов
Слова Кирилла Буданова не на шутку возбудили Марию Захарову / Скриншот, NV

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов жестко ответил на российские обвинения в терроризме.

По его словам, украинские военные продолжат уничтожать оккупантов до победы. Об этом он сказал в интервью Yahoo News.

Отвечая на вопрос насчет обвинений РФ в "терактах" и гибели дочери российского идеолога Александра Дугина, глава ГУР сказал очень лаконично.

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"Все, что я прокомментирую, это то, что мы убивали россиян и будем убивать россиян где угодно в этом мире до полной победы Украины", — сказал он.

В РФ истерика после слов Буданова

Спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сделала абсурдное заявление, комментируя слова Буданова.

В своем Telegram Захарова "блеснула умом" и заявила, что в этой ситуации якобы виноват Белый дом.

"Это прямой удар по Белому дому. Киевский режим заявил о том, что администрация Байдена спонсирует терроризм", — написала Захарова.

Напомним, ранее Буданов заявил, что в ближайшее время начнется битва Украины против России, которая станет знаковой для нашего государства.

"...Нравится это или не нравится, но мы подходим к знаковой битве для новейшей истории Украины. Это факт, все это понимают. Когда она начнется, - это является тайной", — заявил глава ГУР МО.

Буданов недавно подчеркнул, что в ближайшее время все увидят результаты заявлений о контрнаступлении ВСУ. Украина сможет как минимум улучшить свои позиции на фронте для нанесения ударов по военной логистике оккупантов в оккупированном Крыму и захваченном Донбассе.

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Мария Захарова война России и Украины Кирилл Буданов
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