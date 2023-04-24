Мы подходим к знаковой битве для новейшей истории Украины - Буданов

Кирилл Буданов отметил, что хотелось бы увеличить поставки западного оружия и сделать их более интенсивными.

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Кирилл Буданов, ВСУ / УНИАН, Генштаб ВСУ

В ближайшее время начнется битва Украины против России, которая станет знаковой для нашего государства.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью "РБК-Украина" не стал раскрывать дату начала сражений.

"...Нравится это или не нравится, но мы подходим к знаковой битве для новейшей истории Украины. Это факт, все это понимают. Когда она начнется, - это является тайной", - заявил глава ГУР МО.

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Также руководитель ГУР подчеркнул, что все понимают, что украинская сторона к этому приближается. Буданов отметил, что хотелось бы увеличить поставки западного оружия и сделать их более интенсивными, но Киев будет исходить из того, что имеет.

Контрнаступление ВСУ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее сказал, что решение о переходе ВСУ в контрнаступление будет принято Генштабом в последний момент. По словам чиновника, у Украины есть несколько сценариев для реализации военных операций.

Согласно данным Bloomberg, силы обороны Украины могут перейти в контрнаступление в мае. Один из собеседников американского агентства отметил, что ВСУ могут атаковать сразу на нескольких направлениях. Армия может продвинуться на 30 км на мелитопольском направлении, чтобы установить огневой контроль над так называемым "сухопутным коридором" России в оккупированный Крым.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг полагает, что контрнаступление ВСУ станет успешным. По его словам, войска уже показали свою способность эффективно освобождать территории, когда отбросили оккупантов от Киева, Харькова и Херсона.

Смотрите видео о том, как слив секретных документов Пентагона может повлиять на контрнаступление Украины:

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