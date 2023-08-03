Украина имеет право бить по РФ оружием своего производства — Данилов

Украина не имеет никаких запретов на использование оружия, разработанного собственным ВПК, для нанесения ударов по РФ, заявил Алексей Данилов.

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По словам Данилова, у ВСУ есть определенные достижения в плане ударов по РФ / коллаж Главред, фото УНИАН

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не имеет никаких запретов на использование оружия, разработанного украинским военно-промышленным комплексом ‒ для нанесения ударов по территории страны-агрессора РФ. Свое заявление он сделал в эфире единого телемарафона.

"У нас есть договоренности с партнерами, что мы не используем их оружие для ударов по территории РФ, чтобы их не обвиняли в причастности к войне, которую развязала РФ, но это не распространяется на оружие, которое производит наш ВПК", — сказал он.

По словам Данилова, у ВСУ есть определенные достижения на этой ниве ‒ но не все можно рассказывать.

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"Речь должна идти еще и о качестве. Они должны не только передвигаться, но и быть в соответствующем месте, в соответствующее время и сделать то, что они должны сделать и то, что они периодически делают", — сказал он.

"Бавовна" в Москве

Напомним, что ночью 1 августа, в столице РФ прогремели взрывы, дроны атаковали бизнес-центр Москва-Сити. Один из дронов снова попал в бизнес-центр. На 21 этаже башни IQ-квартала Москва-Сити находится Министерство экономического развития РФ.

Известно, что ранее Москву атаковали дроны, прогремел взрыв в 50-этажном здании. Пострадавших якобы нет, пожара не было. При этом башня "IQ-квартала" в "Москва-Сити" эвакуирована после "бавовны".

В Главном управлении разведки Минобороны, комментируя удары БПЛА по Москве, заявили, что россиянам следует привыкать к новой реальности, когда война переносится уже на территорию РФ. Подобные события – результат развязанных боевых действий против Украины.

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