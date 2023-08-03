"Солдаты РФ продолжают бежать": ВСУ применяют бомбы, напечатанные на 3D-принтере – The Economist

Группа оружейников-аматоров разработала 800-граммовую противопехотную бомбу, которую назвала "Зайчик". Для ее изготовления была использована 3D-печать.

https://glavred.info/ukraine/soldaty-rf-prodolzhayut-bezhat-vsu-primenyayut-bomby-napechatannye-na-3d-printere-the-economist-10490464.html Ссылка скопирована

В Украине наращивают производство бомб, напечатанных на 3D-принтере / Коллаж: Главред, фото: 35 ОБрМП имени Михаила Остроградского, 17 ОТБр имени Константина Пестушко

Воины Сил обороны Украины используют на фронте самодельные бомбы, изготовленные с помощью 3D-принтера и взрывчатки. Их начала создавать группа столичных оружейников-аматоров, поскольку запасы многих боеприпасов заводского изготовления сократились за полтора года полномасштабной войны со страной-агрессором РФ.

Как пишет издание The Economist со ссылкой на производителей, волонтеров и военных, несколько месяцев назад группа из Киева разработала 800-граммовую противопехотную бомбу, которую назвала "Зайчик". Для ее изготовления была использована 3D-печать, затем ее наполнили взрывчаткой и осколками стали.

Оружейник-аматор из Киева Алексей рассказал, что с обычным весом в 300 грамм бомбы не имеют "убийственной силы". После того, как одна взорвется, российские солдаты "часто просто продолжают бежать".

видео дня

"Зайчик" – лишь один из примеров смертоносных инноваций, появившихся в Украине за 17 месяцев после вторжения России. Запасы многих боеприпасов заводского изготовления сократились по мере того, как боевые действия продолжались. Но сырых взрывчатых веществ по-прежнему много. Это помогло создать любительскую оружейную промышленность, занимающуюся снабжением солдат на фронте самодельным оружием для использования против российских войск", – говорится в материале.

Бомбы, которые предназначены для уничтожения пехоты, включают в себя центральный цилиндр, в который упакована взрывчатка. Пространство вокруг него заполнено металлическими осколками, которые будут выброшены наружу при детонации бомбы.

Некоторые такие бомбы можно использовать даже против бронетехники. Медь и алюминий запрессованы внутри этих бомб в специально разработанную форму конуса. Когда взрывчатка детонирует, металлы превращаются в тонкую струю перегретой плазмы, которая может пробить броню.

Каждую неделю команда столичных оружейников печатает корпуса примерно для 1000 "конфетных бомб", как стали называть эти самодельные взрывные устройства.

Другая группа любителей "АрмияДрук" за последние четыре месяца произвела более 30 тысяч "конфетных бомб". Как сказал лидер группы с позывным "Сват", темпы производства растут.

Помогают также оружейники из-за рубежа – Латвии и Польши. По информации издания, с ноября 2022 года из Европы было отправлено не менее 65 тысяч таких бомб.

Одно из главных преимуществ "конфетных" бомб – это их дешевизна. Кроме того, они очень эффективны.

Военная помощь Украине от стран Запада

Администрация президента США Джо Байдена планирует увеличить поставки Украине критически важных 155 мм боеприпасов. С этой целью Соединенные Штаты заключили соглашение с Болгарией и Южной Кореей. Также переговоры о поставках ведутся с Японией.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что решение передать Украине кассетные боеприпасы далось ему очень трудно, но украинцам они нужны. По его словам, кассетные боеприпасы призваны обеспечить успех украинского контрнаступления.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что в США уже заканчиваются боеприпасы на фоне военной помощи Украины. На пополнение запасов до приемлемого уровня понадобятся годы.

Другие новости: