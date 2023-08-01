Администрация Байдена уже несколько месяцев назад знала, что из-за высокой скорости использования боеприпасов в Украине могут возникнуть проблемы с поставками.

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Украина сейчас производит до 8 тысяч артиллерийских выстрелов в день / Коллаж: Главред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Администрация президента США Джо Байдена планирует увеличить поставки Украине критически важных 155 мм боеприпасов. С этой целью Соединенные Штаты заключили соглашение с Болгарией и Южной Кореей. Также переговоры о поставках ведутся с Японией.

Как сообщает Financial Times, поставки боеприпасов от международных партнеров будут осуществлены в ближайшее время. Также планируется увеличить производство в США в течение двух последующих лет.

По информации американских чиновников, Украина сейчас производит до 8 тысяч артиллерийских выстрелов в день, что превышает производство США.

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По данным издания, администрация Байдена уже несколько месяцев назад знала, что из-за высокой скорости использования боеприпасов в Украине могут возникнуть проблемы с поставками, поэтому с момента начала контрнаступления увеличила усилия по транспортировке снарядов на линию фронта.

Кроме того, армия США строит дополнительные производственные линии. В частности, проводится переоборудование предприятий в Онтарио, Канаде. Строятся новые сборные линии в Техасе. Армейские официальные лица сообщают о возможности создания новых объектов для загрузки, сбора и упаковки 155-мм снарядов в Арканзасе, Айове и Канзасе.

Кассетные боеприпасы для Украины

Президент США Джо Байден заявил, что решение передать Украине кассетные боеприпасы далось ему очень трудно, но украинцам они нужны. По его словам, кассетные боеприпасы призваны обеспечить успех украинского контрнаступления.

Кассетные боеприпасы изменят правила игры. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, отвечая на критику некоторых стран по этому поводу.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что поставка кассетных боеприпасов США в Украину - "преступление", а Россия якобы "до сих пор не применяла" их.

20 июля изданием The Washington Post писало, что Вооруженные Силы Украины начать применять против оккупантов предоставлены американскими партнерами кассетные боеприпасы. Их применили, в частности, на юго-востоке государства, чтобы разрушить российские позиции, которые замедлили летнее наступление Украины.

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