В США кончаются боеприпасы, на их пополнение уйдут годы - Белый дом

На складах Пентагона сократилось количество боеприпасов, которые являются стандартами для НАТО.

https://glavred.info/world/u-ssha-kinchayutsya-boyepripasi-na-jih-popovnennya-pidut-roki-biliy-dim-10486147.html Ссылка скопирована

В США заканчиваются боеприпасы / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

В США уже заканчиваются боеприпасы на фоне военной помощи Украины. На пополнение запасов до приемлемого уровня понадобятся годы. Об этом заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CNN.

Он пояснил, что на момент начала президентства Байдена запасы 155 боеприпасов, которые являются стандартами для НАТО, уже были "относительно низкими".

Салливан сообщает, что процесс пополнения арсеналов будет сложным из-за необходимости оказывать Украине военную помощь.

видео дня

"Президент Байден приказал Пентагону быстро работать над увеличением способности Соединенных Штатов производить все боеприпасы, которые нам могут понадобиться для любого конфликта в любое время. Месяц за месяцем мы увеличиваем нашу способность поставлять боеприпасы", – сказал Салливан.

Военная помощь Украине

Британия предоставит Украине новый пакет военной помощи на $65 млн. Украине дадут средства на ремонт оборудования и новый военный реабилитационный центр, а также боеприпасы к Challenger 2, более 70 боевых машин и тому подобное.

Также сообщалось о том, что Германия передала Украине помощь. В пакет помощи вошла техника для ЗРК IRIS-T SLM, боеприпасы, 6 установок Gepard и другое оборудование.

Кроме того, Южная Корея передает Украине большой пакет военной помощи. Республика Корея увеличит в 2023 году объемы военной и гуманитарной помощи, предоставляемой Украине.

Другие новости: