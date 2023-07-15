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Южная Корея передает Украине большой пакет военной помощи: детали встречи лидеров

Алексей Тесля
15 июля 2023, 15:49 обновлено 15 июля, 16:01
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Владимир Зеленский призвал Южную Корею "проявить свое лидерство в создании реабилитационных центров в Украине".
Владимир Зеленский встретился с Юн Сок Йолем
Владимир Зеленский встретился с Юн Сок Йолем / Скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Корею присоединиться к Декларации "Большой семерки" в поддержку страны.

"Республика Корея твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, оказывает нам значительную политическую, экономическую, гуманитарную поддержку, поддержку в сфере безопасности. В частности, с радостью могу констатировать, что уже выполняется договоренность о передаче транспорта и техники специального назначения, в том числе машин для разминирования. Это помогает нам спасать жизнь людей", — сказал он на брифинге после переговоров с президентом Республики Корея Юн Сок Йолем.

Зеленский проинформировал "о наших усилиях по реализации формулы мира и благодарен за интерес Республики Корея к конкретным пунктам формул".

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"Отдельно я хочу поблагодарить за поддержку совместных усилий по справедливости для Украины и наказанию всех виновных. Поддержка усилий Международного уголовного суда и признание необходимости специальных международных процедур для наказания за российскую агрессию – это очень важно", — сказал он.

Зеленский поблагодарил Корею за "готовность поддержать нашу образовательную систему и очень важно, чтобы Республика Корея реально защищает человечность и образованность".

Он также призвал Корею "проявить свое лидерство в создании реабилитационных центров в Украине".

Помощь Южной Кореи Украине

Республика Корея увеличит в 2023 году объемы предоставляемой Украине военной и гуманитарной помощи, сказал президент Кореи Юн Сок Йоль на брифинге после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в субботу в Киеве.

"В прошлом году мы предоставляли и бронежилеты, и шлемы, и другую необходимую амуницию. Надеемся, что в этом году уровень нашей помощи будет гораздо больше", — сказал он.

По словам президента, "в мае я и президент Зеленский договорились о поставке необходимого оборудования для таких целей, как, например, гуманитарное разминирование, и мы продолжаем это делать. Правительство Республики Корея выделило в прошлом году 100 млн долларов в поддержку Украины. В этом году эта поддержка составит 150 млн долларов".

"Также мы планируем увеличивать помощь Украине в восстановлении системы образования. В прошлом году… мы решили помочь в восстановлении разрушенных школ. Также мы хотели бы предоставить Украине поддержку для будущих поколений посредством стипендии двух президентов", - сказал Юн Сок Йоль.

По его словам, "сейчас ситуация в Украине похожа на ситуацию в Корее 70 лет назад". "Около 70 лет назад Республика Корея тоже подверглась незаконному вторжению Северной Кореи. Было оккупировано около 90% территории нашей Кореи, и мы столкнулись с угрозой исчезновения как государства. Однако благодаря нашим военным и гражданским, которые им помогали максимально, мы смогли остановить оккупанта и выгнать их из нашей земли", - сказал президент.

"Мы ознакомились с Формулой мира, которую нам предоставили и действительно считаем, что ее необходимо выполнить. Особенно учитывая, что Корея пытается играть роль посредника в мирных саммитах и встречах стран, относящихся к так называемому Глобальному Югу", - сказал также корейский президент.

Ранее сообщалось о том, что в Украину неожиданно прибыл лидер Южной Кореи. "Этот визит завершает двухэтапную поездку, во время которой он ранее посетил Литву на саммит Организации Североатлантического договора, а затем посетил Польшу с официальным визитом", – писали СМИ.

Напомним, 16 мая этого года первая леди Украины Елена Зеленская прибыла в Республику Корея с визитом, в рамках которого приняла участие в конференции "Азиатское лидерство". В первый день визита супруга главы Украинского государства провела встречу с президентом Республики Корея Юн Сок Йолем.

Владимир Зеленский 21 мая в рамках рабочего визита в Японию для участия в саммите "Группы семи" также провел встречу с Президентом Республики Корея Юн Сок Йолем.

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