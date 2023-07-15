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В Украину неожиданно прибыл лидер Южной Кореи: будет важный разговор с Зеленским

Алёна Воронина
15 июля 2023, 10:43 обновлено 15 июля, 10:47
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Лидеры двух государств планируют обсудить во время встречи дальнейшую помощь и послевоенное восстановление Украины. Юн Сок Йол уже посетил Бучу и Ирпень.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Республики Корея Юн Сок Йол
В Украину неожиданно прибыл лидер Южной Кореи/ Фото иллюстративное: встреча президентов Украины и Южной Кореи в мае 2023 года; коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

В Украину с необъявленным визитом прибыли президент Южной Кореи Юн Сок Йол и его первая леди Ким Кен Хи.

Об этом сообщает издание Yonhap, которое ссылается на канцелярию лидера страны. Отмечается, что лидер Южной Кореи во время визита в Украину уже посетил Бучу и Ирпень.

В ближайшее время запланирована встреча Юн Сок Йола с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой они собирают обсудить дальнейшую помощь и послевоенное восстановление Украины.

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"Этот визит завершает двухэтапную поездку, во время которой он ранее посетил Литву на саммите Организации Североатлантического договора, а затем посетил Польшу с официальным визитом", – пишет издание.

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война в Украине Южная Корея Владимир Зеленский
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