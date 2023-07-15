РФ ночью атаковала Запорожье: поврежден объект инфраструктуры, есть раненый

Пострадавшего мужчину доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Сила удара была такая, что в четырех многоэтажных домах повылетали окна.

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РФ ночью атаковала Запорожье/ коллаж: Главред, фото: Telegram Куртев

Российские оккупанты в ночь на субботу, 15 июля, атаковали Запорожье. В результате атаки захватчиков в одном из районов города был поврежден инфраструктурный объект.

Об этом рассказал секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в Telegram. Он сообщил, что один человек пострадал.

"К сожалению, есть пострадавший человек. Мужчина в состоянии средней тяжести доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

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Кроме инфраструктурного объекта, повреждения получил также и жилой фонд - в четырех многоэтажных домах повылетали окна, рассказал Куртев.

От добавил, что на месте работают все соответствующие службы и разворачивается палатка городского совета.

В то же время глава Запорожской ОВА Юрий Малашко уточнил в Telegram, что страна-агрессор Россия дважды атаковала окраину областного центра с применением БПЛА. В результате ранение получил 62-летний мужчина.

Атаки оккупантов на Украину ракетами и дронами

Напомним, российские оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами в ночь на 13 июля. В Киеве были повреждены многоэтажки из-за вражеских дронов. В Соломенском, Шевченковском, Подольском и Дарницком районах прогремели взрывы. Обломки повредили жилые дома в некоторых районах столицы. Погиб человек, были пострадавшие. Позже в КМВА уточнили, что в Киеве есть пострадавшие в Дарницком районе - 19-летняя девушка и 23-летний парень, их госпитализировали.

Страна-оккупант Россия ночью 13 июля осуществила комбинированную атаку территории Украины. На западную часть страны летели ракеты "Калибр", Киев был атакован беспилотниками Shahed. Взрывы прогремели в Хмельницкой, Николаевской, Полтавской, Кировоградской и других городах и регионах.

Также в ночь на 14 июля РФ в грозу атаковала Украину. В Одесской области и в Кривом Роге прогремели взрывы. В Украине объявлялась угроза применения оккупантами баллистического вооружения. Юг государства был атакован дронами, которые пришлось сбивать во время грозы.

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